"Эвертон" больше не интересуется Жиру

"Эвертон" завершил свой интерес к нападающему "Арсенала" Оливье Жиру, однако с трансферного рынка не уходит.

По информации Liverpool Echo, Жиру был одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "ирисок" Рональда Кумана на это лето. Однако конкуренция с Александром Лакасеттом не испугала Оливье, и тот решил остаться на "Эмирейтс".



Вместе с тем Куман чувствует, что его команде, основательно укрепившейся этим летом, все еще требуется центральный нападающий. Поэтому "Эвертон" будет активен в остатке лета.



В данный момент мерсисайдский клуб рассматривает целый ряд альтернативных вариантов, включая Кристиана Бентеке из "Кристал Пэлас" и Николу Калинича из "Фиорентины".



"Мы все еще нуждаемся в нападающем. Каждый знает, что мы потеряли Лукаку. Мы подписали Сандро (Рамиреса), стремительно прогрессирует Доминик (Калверт-Левин), но нам нужен еще один игрок на позицию 9-го номера", — сообщил на днях Куман.