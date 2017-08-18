Габи советует Косте проявить уважение к "Челси"
Капитан "Атлетико" Габи посоветовал нападающему Диего Косте проявить уважение к "Челси", несмотря на желание уйти из клуба.
Этим летом Коста в пух и прах разругался со своим работодателем, в интервью Daily Mail жестко раскритиковав "синих" и их тренера Антонио Конте.
Диего, который в данный момент находится в Бразилии, открыто говорит о своем желании вернуться в "Атлетико", однако Габи считает, что Коста должен постараться сгладить свой конфликт с "Челси".
"Насколько мне известно, "Атлетико" хочет купить его, а он сам хочет перейти к нам. Но, конечно, посреди этого находится "Челси", и когда ты являешься частью клуба, то должен уважать эмблему и постараться уйти в наиболее достойной манере", — цитирует Габи Sky Sports.
18.08.2017 08:00
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Да что ты говоришь Габи. Этот клуб Челсей никто не будет уважать. Выскочки, которые купили пару трофеев, думают, что стали топ-клубом и могут обращаться с игроками, тренерами, сотрудниками клуба как хотят.
Такие клубы нужно отправлять в Лигу 4 и запретить им трансферы на 20 лет.
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