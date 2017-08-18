Антонио Конте и "Челси": вернуть прежний энтузиазм

События межсезонья и домашнее поражение от "Бернли" в первом туре новой кампании Премьер-Лиги заставили болельщиков "Челси" с содроганием вспомнить о событиях двухлетней давности, когда нечто похожее их команда переживала при Жозе Моуриньо. Сможет ли Антонио Конте избежать участи своего предшественника?

Ощущение "дежавю" в субботу на "Стэмфод Бридж" было огромным. Как и два года назад, чемпионы Англии начинали сезон домашней игрой против соперника, заведомо уступающего в классе. Как и два года назад, это закончилось неудачей. Команда Жозе Моуриньо в 2015 сыграла вничью 2:2 с "Суонси", а теперь все было и того хуже. Подопечные Антонио Конте избежали откровенного позора, проигрывая "Бернли" 0:3, но все же "бордовые" увезли из Лондона три очка, удержав минимальное преимущество в концовке встречи.



Все было так же, но даже немного хуже. Снова удаление (тогда Тибо Куртуа, сейчас Гари Кэхилла) оставило "синих" в меньшинстве. Теперь "Челси" и вовсе доигрывал поединок вдевятером — за красной карточкой неудачно пошедшего в подкат капитана последовали две желтые Сеска Фабрегаса, явно не контролировавшего свои эмоции.



Такой старт — не единственная причина проводить параллель между двумя защитами чемпионского титула. Их намного больше: поражение от "Бернли" лишь укрепило общее впечатление от того, что "Челси" наступает на те же грабли, рискуя не только утратить позиции в чемпионате, но и снова попрощаться с тренером, который только в мае был признан лучшим в Премьер-Лиге.



Как и команда Моуриньо, нынешний "Челси" достаточно уверенно выиграл чемпионат. Как и его предшественник, Антонио Конте полагался на ограниченное число футболистов по ходу кампании, практически не задействовав ротацию. Во второй части сезона "Челси" итальянца также сдал физически, но не упустил преимущество благодаря уже сформированной победной психологии и грамотному руководству тренера. Разумеется, даже за успехом следовало логичное заключение — к новому сезону команде во всех смыслах нужные новые силы, и не только из-за появления в его расписании матчей Лиги Чемпионов.



После истории с Моуриньо, боровшегося за влияние с руководством клуба, "Челси" предложил Конте должность не "менеджера", а "главного тренера". Антонио более или менее спокойно принимал свое ограниченное влияние на трансферы прошлым летом, но люди, знающие наставника с итальянских времен, могли не сомневаться — со временем он потребует уважения и внимания к его просьбам. Как и Моуриньо, всегда умевший распускать слухи об интересе других клубов к его персоне, Конте еще весной взял на вооружение аналогичный метод. Тренер "Челси" долго не подписывал новый контракт с клубом, а пресса рассказывала об очень сильном желании миланского "Интера" забрать себе нового чемпиона Англии.



Последний факт (чемпионство в первый сезон), естественно, укреплял позиции Конте. Два года назад Моуриньо не получил, по большому счету, никакого усиления чемпионского состава. Нового тренера это отношение клуба, тратящего средства в соответствии со своим доходом, настораживало. Тем не менее, он был уверен в том, что по ключевым вопросам его желания будут услышанными. Это, например, заставило пойти на необязательный ход и прямым текстом сообщить Диего Косте о том, что команда больше не нуждается в его услугах. Конте был уверен в том, что "Челси" получит первую опцию на позиции нападающего — бельгийца Ромелу Лукаку. Дальнейшая история в этом плане хорошо известна.



В пылу этой борьбы итальянец все же подписал новый контракт, хотя не предполагавшийся на четыре года, а только на два ближайших сезона — те самые два сезона, которые у него оставались по предыдущему договору, фактически лишь согласившись на повышение зарплаты без продления сотрудничества. Вместо Лукаку "синие" взяли Альваро Морату, на замену ушедшему в аренду Курту Зума подписали Антонио Рюдигера. Конте был не против попрощаться с сербом Неманьей Матичем, взяв тому на замену засветившегося в "Монако" Тьемуэ Бакайоко. Логичный размен, учитывая, что француз на семь лет моложе Матича — потому и легко одобренный клубом. Другое дело, что Конте очень не порадовали подробности: мало того, что Бакайоко прибыл в Лондон травмированным, так и Матича "Челси" продал прямому конкуренту — "Манчестер Юнайтед".



С одной стороны, Конте руководство дало больше, чем Моуриньо. С другой — будет справедливо сказать, что "Челси" лишь поменяли одни кадры на другие, и и на некоторых позициях отдача может быть заметна только спустя время. Прямо сейчас лондонцы не усилились, если не сказать наоборот, хотя Конте, Тренер Года и попросту чемпион, считал, что ему должны дать ресурсы для того, чтобы вывести команду на следующий уровень. Или хотя бы поддержать на прошлогоднем. Судя по всему, доступ Антонио к самому высокому руководству "Челси" также оказался ограниченным, и вся ситуация начала отображаться на поведении итальянца.



Моуриньо два года назад с сарказмом говорил о том, что "он хочет большего от этой группы игроков". Конте говорит напрямую: он хочет больше исполнителей. Он прямо стал адресовать вопросы боссам о продаже Матича, а его поведение стало более агрессивным и в отношении коллег — что также очень напоминало Моуриньо в моменты тревоги. Наставник "Челси" летом упоминал как Жозе ("мы должно избежать еще одного сезона Моуриньо"), так и открыто называл "Тоттенхэм" "командой без амбиций". Понятно, что подтекст всего этого один: если сам "Челси" желает демонстрировать амбиции и не повторять своих же ошибок, он должен тратить.



Поражение в Суперкубке от "Арсенала" (как и спортивный костюм Конте) аналогии с сезоном Моуриньо усилили. Конечно, "Челси" должен приобрести для тренера новых игроков до конца августа — но очевидно, что этого в понимании Конте окажется недостаточно. У "синих" не было предпосылок стать сильнее, и первая игра против "Бернли" также показала, что ее наставник-чемпион снова может ухудшить положение из-за своего поведения. Тактически Конте способен найти ответы и перестроить игру даже с имеющимися исполнителями. Но его голова занята не этим — энергия Антонио направлена на "заявления", которые также плохо сказываются на коллективе.



В провальный год Моуриньо "Челси" стали отличать и непривычные ошибки в обороне, и непривычно плохая дисциплина. Что-то подобное мы видели уже в субботу — и поведение Фабрегаса было тому хорошей иллюстрацией. "Тренерские" команды всегда очень сильно зависимы от настроения своего наставника — особенно те, что привыкли играть одним составом и работать как механизм. Именно потому спад "Челси" времен Моуриньо был настолько болезненным, и именно потому и сейчас лондонцы страдают не только из-за усталости и кадровых проблем, но и из-за поведения своего тренера, перенимая ту же нервозность и теряя веру в себя.



Конечно, говорить о повторении того же пути пока преждевременно, но для стабилизации ситуации в "Челси" нужны не только трансферы. Конте не будет удовлетворен их качеством в любом случае, а его отношения с руководством "синих", в общем, испорчены навсегда и, скорее, рано, чем поздно, приведут к уходу итальянца. Не превратить происходящее в фарс двухлетней давности ему все равно по силам — для этого Антонио нужно охладить голову и попытаться найти решения на тренировочном поле, вернув в работу прежний энтузиазм.



Иван Громиков специально для FAPL.ru