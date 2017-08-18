Венгер вернется на трансферый рынок
После неудачной попытки заполучить вингера "Монако" Тома Лемара главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер вернется на трансферный рынок.
Несмотря на то, что "канониры" сделали сразу два предложения о покупке Лемара, "Монако" отказался от продажи 22-летнего игрока. Таким образом, сейчас среди новичков "Арсенала" по-прежнему двое - нападающий Александр Лакасетт и защитник Сеяд Колашинац.
Венгера не устраивает такое положение вещей, поэтому заключительные дни трансферного окна он проведет на телефоне. Высока вероятность, что в конце августа Арсен пополнит составом еще одним игроком.
"Приобретение игроков требует времени, поэтому да, я буду занят перед закрытием трансферного окна", - приводит слова Венгера London Evening Standard.
18.08.2017 06:00
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