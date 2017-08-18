"Эвертон" уверенно разобрался с "Хайдуком"

"Эвертон" сделал большой шаг на пути к групповому этапу Лиги Европы, уверенно переиграв "Хайдук" в первом матче заключительного квалификационного раунда — 2:0.

В первые полчаса этого домашнего матча "Эвертон" имел заметное игровое преимущество, но ни одного удара в створ так и не нанес. Зато затем дела "ирисок" пошли в гору, и еще до перерыва они дважды огорчили своего соперника.



На 30-й минуте гости отбились после углового, но Лейтон Бэйнс подхватил мяч и выполнил подачу на дальнюю штангу, где Майкл Кин классно сыграл на втором этаже — 1:0. А в самой концовке тайма Уэйн Руни сделал передачу в штрафную на подключение Идриссы Гейе, который оторвался от защитника и закатил мяч в притирку со штангой — 2:0.



Этот счет уже не изменился. Во втором тайме хозяева значительно сбавили обороты, но по-прежнему оставались заметно лучше "Хайдука".



"Эвертон" (Англия) — "Хайдук" (Хорватия) — 2:0 (2:0)



Голы: Кин 30, Гейе 45.



"Эвертон": Пикфорд, Мартина, Кин, Уильямс, Бэйнс, Лукман, Классен (Калверт-Левин 62), Гейе, Шнайдерлен (Дэвис 45), Миральяс (Бешич 76), Руни.