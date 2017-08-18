"Эвертон" уверенно разобрался с "Хайдуком"
"Эвертон" сделал большой шаг на пути к групповому этапу Лиги Европы, уверенно переиграв "Хайдук" в первом матче заключительного квалификационного раунда — 2:0.
В первые полчаса этого домашнего матча "Эвертон" имел заметное игровое преимущество, но ни одного удара в створ так и не нанес. Зато затем дела "ирисок" пошли в гору, и еще до перерыва они дважды огорчили своего соперника.
На 30-й минуте гости отбились после углового, но Лейтон Бэйнс подхватил мяч и выполнил подачу на дальнюю штангу, где Майкл Кин классно сыграл на втором этаже — 1:0. А в самой концовке тайма Уэйн Руни сделал передачу в штрафную на подключение Идриссы Гейе, который оторвался от защитника и закатил мяч в притирку со штангой — 2:0.
Этот счет уже не изменился. Во втором тайме хозяева значительно сбавили обороты, но по-прежнему оставались заметно лучше "Хайдука".
"Эвертон" (Англия) — "Хайдук" (Хорватия) — 2:0 (2:0)
Голы: Кин 30, Гейе 45.
"Эвертон": Пикфорд, Мартина, Кин, Уильямс, Бэйнс, Лукман, Классен (Калверт-Левин 62), Гейе, Шнайдерлен (Дэвис 45), Миральяс (Бешич 76), Руни.
18.08.2017 00:00
Просмотров: 512
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
• «Вам никогда не придётся играть рядом с кем-нибудь, как он. Он величайший капитан»
Арьен Роббен о Джоне Терри
все, что нужно знать о джоне.
изи роббен обоссал лама и иже с ним касильясов
(ответить)
"Coutinho isn't worth the money because he isn't a 25 goal a season merchant"
- Paul Merson
Г
Е
Н
И
А
Л
Ь
Н
О
(ответить)
Ливер скоро и в Ливере не первый будет
(ответить)
сейчас бы пилить статью о второсортном турнире
мдааа...
(ответить)
Лучший клуб Ливерпуля мчится к трофею, Кин и Руни красавчики, обоих в сборную.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий