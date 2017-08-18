"Эвертон" уверенно разобрался с "Хайдуком"

Майкл Кин "Эвертон" сделал большой шаг на пути к групповому этапу Лиги Европы, уверенно переиграв "Хайдук" в первом матче заключительного квалификационного раунда — 2:0.

В первые полчаса этого домашнего матча "Эвертон" имел заметное игровое преимущество, но ни одного удара в створ так и не нанес. Зато затем дела "ирисок" пошли в гору, и еще до перерыва они дважды огорчили своего соперника.

На 30-й минуте гости отбились после углового, но Лейтон Бэйнс подхватил мяч и выполнил подачу на дальнюю штангу, где Майкл Кин классно сыграл на втором этаже — 1:0. А в самой концовке тайма Уэйн Руни сделал передачу в штрафную на подключение Идриссы Гейе, который оторвался от защитника и закатил мяч в притирку со штангой — 2:0.

Этот счет уже не изменился. Во втором тайме хозяева значительно сбавили обороты, но по-прежнему оставались заметно лучше "Хайдука".

"Эвертон" (Англия) — "Хайдук" (Хорватия) — 2:0 (2:0)

Голы: Кин 30, Гейе 45.

"Эвертон": Пикфорд, Мартина, Кин, Уильямс, Бэйнс, Лукман, Классен (Калверт-Левин 62), Гейе, Шнайдерлен (Дэвис 45), Миральяс (Бешич 76), Руни.


Метки Лига Европы, Хайдук, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2017 00:00

Количество просмотров Просмотров: 512

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  1. thegodfather 18.08.2017 00:46 # thegodfather
    • «Вам никогда не придётся играть рядом с кем-нибудь, как он. Он величайший капитан»

    Арьен Роббен о Джоне Терри

    все, что нужно знать о джоне.
    изи роббен обоссал лама и иже с ним касильясов

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  2. mdfjvnlabngmlas 18.08.2017 00:30 # mdfjvnlabngmlas
    "Coutinho isn't worth the money because he isn't a 25 goal a season merchant"

    - Paul Merson

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  3. mancunia-planet 18.08.2017 00:08 # mancunia-planet
    Ливер скоро и в Ливере не первый будет

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  4. kos9k 18.08.2017 00:05 # kos9k
    сейчас бы пилить статью о второсортном турнире
    мдааа...

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  5. imf-tau 18.08.2017 00:04 # imf-tau
    Лучший клуб Ливерпуля мчится к трофею, Кин и Руни красавчики, обоих в сборную.

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