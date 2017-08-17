"Тоттенхэм" согласовал трансфер Давинсона Санчеса
"Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности о приобретении центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса.
Вскоре после того, как стало известно о намерении "шпор" приобрести 21-летнего колумбийца, в прессе появились слухи, что "Челси" и "Реал" готовы перехватить Санчеса.
Однако отправленная в Амстердам делегация "Тоттенхэма" сделала свое дело. Как стало известно The Independent, еще в понедельник Давинсон сообщил "Аяксу о желании отправиться в Северный Лондон, а сейчас два клуба, наконец, пришли к общему знаменателю.
Голландский клуб согласился на компенсацию в размере 28 миллионов фунтов. Еще 14 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. В данный момент единственные разногласия несущественного характера касаются графика платежей, поскольку "Аякс" хочет поскорее получить свои деньги.
Из-за близости сделки Санчес не попал в заявку "Аякса" на квалификационный матч Лиги Европы против "Русенборга" в четверг вечером. Таким образом, "шпоры" вплотную приблизились к своему первому приобретению этим летом.
В команде Маурисио Почеттино Давинсон составит конкуренцию бельгийцам Тоби Алдервейрелду и Яну Вертонгену. А вот Кевин Виммер, скорее всего будет продан — интерес к нему уже обозначил "Вест Бромвич".
17.08.2017 22:00
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Мужики, не верьте сектам.
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Ну давайте отпишитесь все, какой это перспективный и топовый игрок.
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шпор с отличным трансфером.
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Перспективный парень, будуший топ, если не сломается. Отличная покупка.
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