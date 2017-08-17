"Тоттенхэм" согласовал трансфер Давинсона Санчеса

Давинсон Санчес "Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности о приобретении центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса.

Вскоре после того, как стало известно о намерении "шпор" приобрести 21-летнего колумбийца, в прессе появились слухи, что "Челси" и "Реал" готовы перехватить Санчеса.

Однако отправленная в Амстердам делегация "Тоттенхэма" сделала свое дело. Как стало известно The Independent, еще в понедельник Давинсон сообщил "Аяксу о желании отправиться в Северный Лондон, а сейчас два клуба, наконец, пришли к общему знаменателю.

Голландский клуб согласился на компенсацию в размере 28 миллионов фунтов. Еще 14 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. В данный момент единственные разногласия несущественного характера касаются графика платежей, поскольку "Аякс" хочет поскорее получить свои деньги.

Из-за близости сделки Санчес не попал в заявку "Аякса" на квалификационный матч Лиги Европы против "Русенборга" в четверг вечером. Таким образом, "шпоры" вплотную приблизились к своему первому приобретению этим летом.

В команде Маурисио Почеттино Давинсон составит конкуренцию бельгийцам Тоби Алдервейрелду и Яну Вертонгену. А вот Кевин Виммер, скорее всего будет продан — интерес к нему уже обозначил "Вест Бромвич".


Метки Аякс, Санчес, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2017 22:00

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  1. paul-shark 17.08.2017 23:04 # paul-shark
    Мужики, не верьте сектам.

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  2. andros13 17.08.2017 23:02 # andros13
    новость дня...
    Вечный околотоп подписал нонейма из Голландии...

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  3. smash 17.08.2017 22:57 # smash
    кто это? придется загуглить

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  4. mancunia-planet 17.08.2017 22:50 # mancunia-planet
    Руни голевой, легенда

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  5. edgarkuznetsov 17.08.2017 22:49 # edgarkuznetsov
    Будущий Ледли Кинг))

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  6. mancunia-planet 17.08.2017 22:35 # mancunia-planet
    Руни, теперь Кин забивает. манки тащат ирисок

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  7. bender-1987 17.08.2017 22:21 # bender-1987
    Кто скажет, эмблема какой команды на футболке игрока? Подсказка, известная футбольная команда США

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  8. sausage 17.08.2017 22:21 # sausage
    Ну давайте отпишитесь все, какой это перспективный и топовый игрок.

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  9. rollik707 17.08.2017 22:16 # rollik707
    Spurms подписывают будущего Кабуля!

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  10. pistolero-lfc 17.08.2017 22:02 # pistolero-lfc
    шпор с отличным трансфером.

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  11. sexan 17.08.2017 22:01 # sexan
    Перспективный парень, будуший топ, если не сломается. Отличная покупка.

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