Билич уверен, что Лансини не станет заменой для Коутиньо

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич заверил, что его полузащитник Мануэль Лансини не станет заменой Филиппе Коутиньо в "Ливерпуле".

Настойчивое желание "Барселоны" приобрести Коутиньо заставляет прессу и болельщиков — а, возможно, и самих "красных" — задумываться о том, кто может заменить 25-летнего бразильца.



Одним из кандидатов на эту роль называется Лансини, который взял на себя обязанности главного диспетчера "молотобойцев" после ухода из клуба Димитри Пайе в середине прошлого сезона. Однако Билич верит, что будущее 24-летнего аргентинца связано с "Вест Хэмом".



"Я разговариваю с Ману каждый день, и он счастлив. Он чувствует себя как дома, он чувствует себя желанным. Вы можете видеть это, об этом даже не нужно спрашивать — это видно по тому, как он улыбается и счастлив".



"Он пробился в сборную Аргентины, поэтому он знает, что хорошая игра за "Вест Хэм" позволит ему получить более выгодный контракт с "Вест Хэмом" и вызываться в сборную Аргентины".



"Уверен, он останется с нами. Он знает, что является желанным здесь. Он знает позицию президента и руководства. Он выступал у нас в аренде, и мы воспользовались опцией о выкупе еще до положенного срока. Мы хотим видеть его здесь, и он был признан Игроком Года по версии футболистов. Это тоже хорошая вещь и показывает, что ему здесь рады. Ему самому тоже нравится здесь", — цитирует Билича The Telegraph.