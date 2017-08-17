"Юнайтед" предлагает Ибрагимовичу тренерскую роль
Нападающий Златан Ибрагимович может получить тренерскую роль в "Манчестер Юнайтед" после завершения игровой карьеры.
Ранее в августе главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил, что его клуб уже начал переговоры с Ибрагимовичем, продолжающим восстановление после травмы связок колена, о новом краткосрочном контракте.
Однако The Independent стало известно, что планы Моуриньо на 35-летнего шведа распространятся дальше, чем на этот сезон. Жозе хочет, чтобы Златан задержался на "Олд Траффорд" и после того, как повесит бутсы на гвоздь.
Сообщается, что Моуриньо отождествляет Ибрагимовича со своим бывшим подопечным по "Челси" Дидье Дрогба. Златан тоже обладает громадным опытом игры на топ-уровне и мог бы стать своего рода мостиком между тренером и командой.
Самому Ибрагимовичу уже известно о соответствующих планах Моуриньо. Тренерская роль является одной из затрагиваемых тем в процессе переговоров о возвращении Златана в "Юнайтед".
17.08.2017 20:00
Просмотров: 122
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Топарь ...
(ответить)
не представляю его тренером
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий