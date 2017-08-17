"Юнайтед" предлагает Ибрагимовичу тренерскую роль

Нападающий Златан Ибрагимович может получить тренерскую роль в "Манчестер Юнайтед" после завершения игровой карьеры.

Ранее в августе главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил, что его клуб уже начал переговоры с Ибрагимовичем, продолжающим восстановление после травмы связок колена, о новом краткосрочном контракте.



Однако The Independent стало известно, что планы Моуриньо на 35-летнего шведа распространятся дальше, чем на этот сезон. Жозе хочет, чтобы Златан задержался на "Олд Траффорд" и после того, как повесит бутсы на гвоздь.



Сообщается, что Моуриньо отождествляет Ибрагимовича со своим бывшим подопечным по "Челси" Дидье Дрогба. Златан тоже обладает громадным опытом игры на топ-уровне и мог бы стать своего рода мостиком между тренером и командой.



Самому Ибрагимовичу уже известно о соответствующих планах Моуриньо. Тренерская роль является одной из затрагиваемых тем в процессе переговоров о возвращении Златана в "Юнайтед".