Моуриньо, Почеттино, Конте и Гвардиола претендуют на звание Тренера Года ФИФА

Жозе Моуриньо и Антонио Конте Четверо специалистов, работающих в Премьер-Лиге, были номинированы на звание Тренера Года по версии ФИФА.

Напомним, в прошлом году эта престижная награда досталась экс-наставнику "Лестера" Клаудио Раньери — публика по достоинству оценила его вклад в сенсационное завоевание "лисами" титула Премьер-Лиги.

Оставить эту награду в Англии теперь постараются Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед", Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Антонио Конте из "Челси" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Моуриньо отпраздновал со своей командой победы в Лиге Европы, Кубке Лиги и Суперкубке Англии. Подопечные Почеттино финишировали вторыми в Премьер-Лиге, уступив титул коллективу Конте. Гвардиола же добрался до 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Конкуренцию работающим в Англии специалистам составят Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", Карло Анчелотти из "Баварии", экс-наставник "Барселоны" Луис Энрике, Леонардо Жардим из "Монако", Йоахим Лев из сборной Германии, Диего Симеоне из "Атлетико", Тите из сборной Бразилии и Зинедин Зидан из "Реала". Голосование проходит на официальном веб-сайте ФИФА до 7 сентября.


Метки Гвардиола, Конте, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, награды, Почеттино, Тоттенхэм, тренеры, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 17.08.2017 19:57 # stepan-jam-boss
    Мауриньо выиграл больше всех трофеев. Так что он заслужил.

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  2. fc-oil 17.08.2017 19:56 # fc-oil
    Что тут делает лысый шарлатан с 0 трофеев?

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  3. januzaj00 17.08.2017 19:52 # januzaj00
    Лёву бы эту награду.

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  4. mr-dodds 17.08.2017 19:48 # mr-dodds
    Новость для фан сайта

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  5. takezo 17.08.2017 19:30 # takezo
    Гвардиола же добрался до 1/8 финала Лиги Чемпионов.

    вот это достижение.

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  6. psycho1 17.08.2017 19:19 # psycho1
    Лол) Двое ничего не выиграли, третий всего лишь ЛЕ, четвертый обосран своей собственной смской, какой тренер года, тут бы из клуба не вышвырнули - только-только контракт пожирнее выбил приложив к этому больше усилий, чем к трансферам и сохранению нормального климата в команде.

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  7. dragonishka 17.08.2017 19:18 # dragonishka
    Выиграет Зидан, очевидно.

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  8. moneymaker 17.08.2017 19:16 # moneymaker
    Моуриньо? ЛОООЛ

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  9. reeker 17.08.2017 19:13 # reeker
    Гвардиола тут явно лишний.

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  10. role-playin 17.08.2017 19:02 # role-playin
    Шестое место с таким обоссаным клубом, как му это успех, тут не поспоришь.

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  11. andros13 17.08.2017 19:01 # andros13
    вообще без шансов

    Зидан выиграл всё, и он лучший

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