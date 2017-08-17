Моуриньо, Почеттино, Конте и Гвардиола претендуют на звание Тренера Года ФИФА

Четверо специалистов, работающих в Премьер-Лиге, были номинированы на звание Тренера Года по версии ФИФА.

Напомним, в прошлом году эта престижная награда досталась экс-наставнику "Лестера" Клаудио Раньери — публика по достоинству оценила его вклад в сенсационное завоевание "лисами" титула Премьер-Лиги.



Оставить эту награду в Англии теперь постараются Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед", Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Антонио Конте из "Челси" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".



В прошлом сезоне Моуриньо отпраздновал со своей командой победы в Лиге Европы, Кубке Лиги и Суперкубке Англии. Подопечные Почеттино финишировали вторыми в Премьер-Лиге, уступив титул коллективу Конте. Гвардиола же добрался до 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Конкуренцию работающим в Англии специалистам составят Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", Карло Анчелотти из "Баварии", экс-наставник "Барселоны" Луис Энрике, Леонардо Жардим из "Монако", Йоахим Лев из сборной Германии, Диего Симеоне из "Атлетико", Тите из сборной Бразилии и Зинедин Зидан из "Реала". Голосование проходит на официальном веб-сайте ФИФА до 7 сентября.