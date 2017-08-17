Моуриньо, Почеттино, Конте и Гвардиола претендуют на звание Тренера Года ФИФА
Четверо специалистов, работающих в Премьер-Лиге, были номинированы на звание Тренера Года по версии ФИФА.
Напомним, в прошлом году эта престижная награда досталась экс-наставнику "Лестера" Клаудио Раньери — публика по достоинству оценила его вклад в сенсационное завоевание "лисами" титула Премьер-Лиги.
Оставить эту награду в Англии теперь постараются Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед", Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Антонио Конте из "Челси" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".
В прошлом сезоне Моуриньо отпраздновал со своей командой победы в Лиге Европы, Кубке Лиги и Суперкубке Англии. Подопечные Почеттино финишировали вторыми в Премьер-Лиге, уступив титул коллективу Конте. Гвардиола же добрался до 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Конкуренцию работающим в Англии специалистам составят Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", Карло Анчелотти из "Баварии", экс-наставник "Барселоны" Луис Энрике, Леонардо Жардим из "Монако", Йоахим Лев из сборной Германии, Диего Симеоне из "Атлетико", Тите из сборной Бразилии и Зинедин Зидан из "Реала". Голосование проходит на официальном веб-сайте ФИФА до 7 сентября.
17.08.2017 19:00
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Последние комментарии:
Мауриньо выиграл больше всех трофеев. Так что он заслужил.
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Что тут делает лысый шарлатан с 0 трофеев?
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Лёву бы эту награду.
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Новость для фан сайта
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Гвардиола же добрался до 1/8 финала Лиги Чемпионов.
вот это достижение.
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Лол) Двое ничего не выиграли, третий всего лишь ЛЕ, четвертый обосран своей собственной смской, какой тренер года, тут бы из клуба не вышвырнули - только-только контракт пожирнее выбил приложив к этому больше усилий, чем к трансферам и сохранению нормального климата в команде.
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Выиграет Зидан, очевидно.
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Моуриньо? ЛОООЛ
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Гвардиола тут явно лишний.
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Шестое место с таким обоссаным клубом, как му это успех, тут не поспоришь.
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вообще без шансов
Зидан выиграл всё, и он лучший
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