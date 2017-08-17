Анри считает, что "Арсенал" находится в периоде застоя

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри назвал "стагнацией" то, что сейчас происходит с командой Арсена Венгера.

Прошлый сезон наилучшим образом обнажил все те проблемы, которые зрели в "Арсенале" годами. Однако клуб отказался от революционных изменений и предложил Венгеру новый контракт.



Венгер в свою тоже не стал устраивать кардинальное обновление ни состава команды, ни своего тренерского штаба. Победа "канониров" 4:3 над "Лестером" в первом туре Премьер-Лиги лишь убедила Анри в том, что предсказуемый "Арсенал" все еще находится в периоде застоя и никак не может решить свои оборонительные проблемы.



"Вы можете рассуждать об эволюции или революции в "Арсенале", я же называю это стагнацией".



"Я видел их последний матч и заранее мог сказать вам, что произойдет. Каждый раз, когда "Лестер" владел мячом", мне казалось, что они забьют. Каждый раз, когда мяч был у нас, мне казалось, что мы забьем".



"Ты каждый раз будешь забивать четыре и пропускать три? В какой-то момент соперники раскусят твою игру".



"Да, это был первый матч сезона, и в команде есть новички. Но учитывая то, как они они играли в прошлом году, я смогу сказать, что наблюдал это слишком часто. Я не вижу никаких изменений".



"Тоттенхэм" не пропустил, "Манчестер Юнайтед" не пропустил, и обычно титул ты выигрываешь потому, что не пропускаешь голы. Они должны наладить это, и дело не только в тройке защитников".



"Нельзя, чтобы двое твоих опорных полузащитников насовсем уходили вперед, перекрывали вингеров и оставались бы в штрафной. Да, иногда они забивают, но в большинстве случаев ты хочешь, чтобы они делали свою работу", — сообщил Анри Sky Sports.