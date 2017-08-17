Клопп отрицает переговоры с "Барселоной" по Коутиньо
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи о том, что полузащитник Филиппе Коутиньо близок к переходу в "Барселону".
Общаясь с испанским телеканалом TV3 в четверг, генеральный менеджер "Барселоны" Хосеп Сегура объявил, что его клуб близок к согласованию трансферов Коутиньо и Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии". По его словам, обе сделки будут заключены в ближайшие дни.
И хотя этим летом "Барселона" выдвинула уже два предложения о покупке Филиппе, а сам 25-летний бразилец подал прошение о трансфере, Клопп уверяет, что ранее озвученная "Ливерпулем" позиция остается неизменной: Коутиньо по-прежнему не продается.
"Я посмотрел матч ("Барселоны" против "Реала") но забыл посмотреть интервью после него, поэтому мне нечего сказать. Я не знаю, почему другие люди говорят то, что они говорят. Я даже не знаю их — особенно этого парня (Сегуру)".
"Ведутся ли переговоры? Не уверен, стоит ли мне отвечать на этот вопрос, потому что мы уже сказали все, что должны были сказать. У меня нет новостей, и никто не говорил мне, что что-либо изменилось с момента нашей последней беседы", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Также Юрген поведал, что Коутиньо все еще находится в лазарете и потому не сыграет против "Кристал Пэлас" в субботу.
"Я не могу ничего сказать по поводу его настроя, потому что у него проблемы со спиной, и он все еще не может тренироваться. Но когда я спросил медиков, они сказали, что там ничего серьезного".
"Мы не глупцы. Это сложная ситуация, но мне нечего добавить. Мне не нравится лгать, и я говорю все в точности, как есть. Ничего кроме", — добавил Клопп.
17.08.2017 17:00
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Последние комментарии:
ахаха!! клоп Топище! Как же он элитно абасал этого Сегуру!)))
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Через 2 недели саги, если американцы не позарятся на бабло и проявят решимость и волю, Коутиньо, отдохнувший и свежий вернется и по традиции забьет решающий гол МС.
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Нигерийский миллиардер: Уволю Венгера, когда куплю "Арсенал"
Нигерийский миллиардер Алико Данготе собирается уволить Арсена Венгера, когда купит "Арсенал".
"Первым делом я сменил бы тренера. Венгер проделал хорошую работу, но теперь кто-то другой должен испытать свою удачу.
Если владельцы получат правильное предложение, то продадут "Арсенал". Мы сделаем это предложение, когда завершим строить нефтеперерабатывающий завод в Лагосе", - цитирует Данготе Bloomberg.
Желание купить "Арсенал" Данготе изъявил ещё два года назад. Алико является самым богатым африканцем с состоянием в 12 миллиардов евро.
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да поxуй
что с ним, что без него лфц не способен на чемпик
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топово опустил сегуру и барсу))
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просто храни
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норм Боруссия и Ливер обоссывают Барселону. топово
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зачем эта донная кавтинья? он же по стате хуже лингарда
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Защитник «Саутгемптона» находится в Лондоне
Футболист «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк был замечен сегодня в Лондоне. Эту новость сообщает британское издание The Telegraph.
Источник утверждает, что это имеет прямое отношение к интересу со стороны «Челси». По версии издания, защитник близок к трансферу в стан «Синих».
Недавно президент «святых» заявил, что ван Дейк останется в коллективе до января. В случае перехода в «Челси» Вирджил может стать самым дорогим защитником в мире.
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Санчез - шлюха, которой недавно подарили новую дорогой дилдо, но через полгода она увидела в интернтмаркете другой, с пультом и требует у сутенера его купить. Сутенер говорит что у нее уже есть дилдо, новый, на что Алешенька поднимает истерику на весь бордель, крича что она с детства мечтала о таком хуищще и вообще, она ненавидит сутенера и хочет уйти из борделя. Как итог с уродливым от кислоты иплетом Санчез находят в подворотне обоссаную собаками, ампутация сисек, ни нового члена ни старого и эвтаназия через утопление в моче.
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http://fapl.ru/posts/56732/?c=1#c6465166
Тоговрот, ну нельзя же быть таким агрессивным.
Ты слишком зациклен на величии МЮ, не вспоминая о том, чего достигли другие клубы АПЛ в 90-е. Какую конкурентную среду они для вашего клуба создали.
А у тебя в профилях и сообщениях лишь величие о МЮ, жалкие ссылочки на трансфермаркет (который не предоставляет достоверной инфы). Тупые подъёбы таких топов как Озил, и наяривание на всяких недотопов типа Эррер.
Вообщем, понизь планку. Признай, что МЮ достойный клуб, лишь с деньгами. И не будь больших трансферов, ваш клуб был бы обычным середняком, с заявкой на ТОПовость.
Челси и МС как бы не стесняются своей истинной сущности.
А вы как спартаковская секта, придумали себе мирок, где МЮ величайший клуб Земли.
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забавно смотреть как горят колбасы, новый джерард сье6ывает с тонущего корабля)
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Коутиньо - ребёнок, которому недавно подарили новую дорогую машинку, но через полгода он увидел в супермаркете другую, с пультом и требует у родоков ее купить. Папа говорит что у него уже есть машинка, новая, на что Филлипок поднимает истерику на весь магазин, крича что он с детства мечтал о такой машинке и вообще, он ненавидит родаков и хочет уйти из дома. Как итог с красным от ремня тузом Филлипок заперт в в своей комнате, домашний арест, ни новой машинки, ни старой.
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Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Инс не поддерживает местную истерию и считает, что многочисленные эксперты слишком торопятся в своих выводах относительно игры «Челси» на старте сезона. «Все, определенно, ждали, что «Челси» обыграет «Бёрнли». «Но совершенно безумно начать сомневаться в них или же давить на Антонио Конте после одного поражения». «Люди следуют стадному инстинкту и считают, что если они усомнятся в силе «Челси», то это сделает их интересными и необычными». «Все тут же начали проводить сравнение с прошлым сезоном Моуринью, а Конте в мгновение ока стал фаворитом на первое увольнение в сезоне». «Это очень глупо, всем нужно успокоиться и вернуться в реальность». «Если в следующем матче против «Тоттенхэма» «синие» одержат победу, все внезапно скажут, что они возвращаются в чемпионскую гонку. Или если «Юнайтед» оступится в матче с «Суонси», публика резко перестанет сходить от них с ума». «Подобные поспешные выводы просто нелепы». «Давайте для начала посмотрим, как будут обстоять дела после 10 матчей, чтобы можно было трезво оценить ситуацию».
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Я думаю Путину пора забрать футбольный бизнес у УЕФА. Создать свою суперлигу, назначить Маслякова старшим, ввести налог на команды шейхов 100% от суммы трансферов и все закрутится снова.
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Барселона , Реал это команды - ФИФА, которые играют против команд шейхов. Остальные команды это так , допинг для их игрушек. Щас самыми крысиными способами будут пытаться забрать игроков , и если у них это получится через какое нить расторжение контракта с клубом , то можно вообще смело хуй положить на футбол и не смотреть его больше.
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пусть вон лингарда забирают, парень поталантливее кавтинхи будет.
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Продать мразь за 150 кк.
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мде, просто ничего не решающий наемник
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Будет круто, если барса останется с одним паулиньо, который даже мяч набивать не научился...
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