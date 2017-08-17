Клопп отрицает переговоры с "Барселоной" по Коутиньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи о том, что полузащитник Филиппе Коутиньо близок к переходу в "Барселону".

Общаясь с испанским телеканалом TV3 в четверг, генеральный менеджер "Барселоны" Хосеп Сегура объявил, что его клуб близок к согласованию трансферов Коутиньо и Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии". По его словам, обе сделки будут заключены в ближайшие дни.



И хотя этим летом "Барселона" выдвинула уже два предложения о покупке Филиппе, а сам 25-летний бразилец подал прошение о трансфере, Клопп уверяет, что ранее озвученная "Ливерпулем" позиция остается неизменной: Коутиньо по-прежнему не продается.



"Я посмотрел матч ("Барселоны" против "Реала") но забыл посмотреть интервью после него, поэтому мне нечего сказать. Я не знаю, почему другие люди говорят то, что они говорят. Я даже не знаю их — особенно этого парня (Сегуру)".



"Ведутся ли переговоры? Не уверен, стоит ли мне отвечать на этот вопрос, потому что мы уже сказали все, что должны были сказать. У меня нет новостей, и никто не говорил мне, что что-либо изменилось с момента нашей последней беседы", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Также Юрген поведал, что Коутиньо все еще находится в лазарете и потому не сыграет против "Кристал Пэлас" в субботу.



"Я не могу ничего сказать по поводу его настроя, потому что у него проблемы со спиной, и он все еще не может тренироваться. Но когда я спросил медиков, они сказали, что там ничего серьезного".



"Мы не глупцы. Это сложная ситуация, но мне нечего добавить. Мне не нравится лгать, и я говорю все в точности, как есть. Ничего кроме", — добавил Клопп.