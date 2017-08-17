Клопп отрицает переговоры с "Барселоной" по Коутиньо

Филиппе Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг слухи о том, что полузащитник Филиппе Коутиньо близок к переходу в "Барселону".

Общаясь с испанским телеканалом TV3 в четверг, генеральный менеджер "Барселоны" Хосеп Сегура объявил, что его клуб близок к согласованию трансферов Коутиньо и Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии". По его словам, обе сделки будут заключены в ближайшие дни.

И хотя этим летом "Барселона" выдвинула уже два предложения о покупке Филиппе, а сам 25-летний бразилец подал прошение о трансфере, Клопп уверяет, что ранее озвученная "Ливерпулем" позиция остается неизменной: Коутиньо по-прежнему не продается.

"Я посмотрел матч ("Барселоны" против "Реала") но забыл посмотреть интервью после него, поэтому мне нечего сказать. Я не знаю, почему другие люди говорят то, что они говорят. Я даже не знаю их — особенно этого парня (Сегуру)".

"Ведутся ли переговоры? Не уверен, стоит ли мне отвечать на этот вопрос, потому что мы уже сказали все, что должны были сказать. У меня нет новостей, и никто не говорил мне, что что-либо изменилось с момента нашей последней беседы", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Также Юрген поведал, что Коутиньо все еще находится в лазарете и потому не сыграет против "Кристал Пэлас" в субботу.

"Я не могу ничего сказать по поводу его настроя, потому что у него проблемы со спиной, и он все еще не может тренироваться. Но когда я спросил медиков, они сказали, что там ничего серьезного".

"Мы не глупцы. Это сложная ситуация, но мне нечего добавить. Мне не нравится лгать, и я говорю все в точности, как есть. Ничего кроме", — добавил Клопп.


Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2017 17:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverpool-kutais 17.08.2017 18:25 # liverpool-kutais
    ахаха!! клоп Топище! Как же он элитно абасал этого Сегуру!)))

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  2. akadam 17.08.2017 18:23 # akadam
    Через 2 недели саги, если американцы не позарятся на бабло и проявят решимость и волю, Коутиньо, отдохнувший и свежий вернется и по традиции забьет решающий гол МС.

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  3. francois 17.08.2017 18:22 # francois
    Нигерийский миллиардер: Уволю Венгера, когда куплю "Арсенал"

    Нигерийский миллиардер Алико Данготе собирается уволить Арсена Венгера, когда купит "Арсенал".

    "Первым делом я сменил бы тренера. Венгер проделал хорошую работу, но теперь кто-то другой должен испытать свою удачу.

    Если владельцы получат правильное предложение, то продадут "Арсенал". Мы сделаем это предложение, когда завершим строить нефтеперерабатывающий завод в Лагосе", - цитирует Данготе Bloomberg.

    Желание купить "Арсенал" Данготе изъявил ещё два года назад. Алико является самым богатым африканцем с состоянием в 12 миллиардов евро.

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  4. megan063 17.08.2017 18:20 # megan063
    да поxуй
    что с ним, что без него лфц не способен на чемпик

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  5. keremet 17.08.2017 18:17 # keremet
    топово опустил сегуру и барсу))

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  6. mancityman 17.08.2017 18:16 # mancityman
    просто храни

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  7. spartan 17.08.2017 18:11 # spartan
    норм Боруссия и Ливер обоссывают Барселону. топово

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  8. narcot 17.08.2017 18:08 # narcot
    зачем эта донная кавтинья? он же по стате хуже лингарда

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  9. shmit 17.08.2017 18:06 # shmit
    Защитник «Саутгемптона» находится в Лондоне

    Футболист «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк был замечен сегодня в Лондоне. Эту новость сообщает британское издание The Telegraph.

    Источник утверждает, что это имеет прямое отношение к интересу со стороны «Челси». По версии издания, защитник близок к трансферу в стан «Синих».

    Недавно президент «святых» заявил, что ван Дейк останется в коллективе до января. В случае перехода в «Челси» Вирджил может стать самым дорогим защитником в мире.

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  10. fakekafake 17.08.2017 18:06 # fakekafake
    Санчез - шлюха, которой недавно подарили новую дорогой дилдо, но через полгода она увидела в интернтмаркете другой, с пультом и требует у сутенера его купить. Сутенер говорит что у нее уже есть дилдо, новый, на что Алешенька поднимает истерику на весь бордель, крича что она с детства мечтала о таком хуищще и вообще, она ненавидит сутенера и хочет уйти из борделя. Как итог с уродливым от кислоты иплетом Санчез находят в подворотне обоссаную собаками, ампутация сисек, ни нового члена ни старого и эвтаназия через утопление в моче.

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  11. royal-arsenal 17.08.2017 18:05 # royal-arsenal
    http://fapl.ru/posts/56732/?c=1#c6465166
    Тоговрот, ну нельзя же быть таким агрессивным.
    Ты слишком зациклен на величии МЮ, не вспоминая о том, чего достигли другие клубы АПЛ в 90-е. Какую конкурентную среду они для вашего клуба создали.
    А у тебя в профилях и сообщениях лишь величие о МЮ, жалкие ссылочки на трансфермаркет (который не предоставляет достоверной инфы). Тупые подъёбы таких топов как Озил, и наяривание на всяких недотопов типа Эррер.
    Вообщем, понизь планку. Признай, что МЮ достойный клуб, лишь с деньгами. И не будь больших трансферов, ваш клуб был бы обычным середняком, с заявкой на ТОПовость.
    Челси и МС как бы не стесняются своей истинной сущности.
    А вы как спартаковская секта, придумали себе мирок, где МЮ величайший клуб Земли.

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  12. bezviz 17.08.2017 18:03 # bezviz
    забавно смотреть как горят колбасы, новый джерард сье6ывает с тонущего корабля)

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  13. spartan 17.08.2017 17:58 # spartan
    Коутиньо - ребёнок, которому недавно подарили новую дорогую машинку, но через полгода он увидел в супермаркете другую, с пультом и требует у родоков ее купить. Папа говорит что у него уже есть машинка, новая, на что Филлипок поднимает истерику на весь магазин, крича что он с детства мечтал о такой машинке и вообще, он ненавидит родаков и хочет уйти из дома. Как итог с красным от ремня тузом Филлипок заперт в в своей комнате, домашний арест, ни новой машинки, ни старой.

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  14. thegodfather 17.08.2017 17:57 # thegodfather
    Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Инс не поддерживает местную истерию и считает, что многочисленные эксперты слишком торопятся в своих выводах относительно игры «Челси» на старте сезона. «Все, определенно, ждали, что «Челси» обыграет «Бёрнли». «Но совершенно безумно начать сомневаться в них или же давить на Антонио Конте после одного поражения». «Люди следуют стадному инстинкту и считают, что если они усомнятся в силе «Челси», то это сделает их интересными и необычными». «Все тут же начали проводить сравнение с прошлым сезоном Моуринью, а Конте в мгновение ока стал фаворитом на первое увольнение в сезоне». «Это очень глупо, всем нужно успокоиться и вернуться в реальность». «Если в следующем матче против «Тоттенхэма» «синие» одержат победу, все внезапно скажут, что они возвращаются в чемпионскую гонку. Или если «Юнайтед» оступится в матче с «Суонси», публика резко перестанет сходить от них с ума». «Подобные поспешные выводы просто нелепы». «Давайте для начала посмотрим, как будут обстоять дела после 10 матчей, чтобы можно было трезво оценить ситуацию».

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  15. fakekafake 17.08.2017 17:53 # fakekafake
    Я думаю Путину пора забрать футбольный бизнес у УЕФА. Создать свою суперлигу, назначить Маслякова старшим, ввести налог на команды шейхов 100% от суммы трансферов и все закрутится снова.

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  16. yxaxaxaxaxa 17.08.2017 17:50 # yxaxaxaxaxa
    Барселона , Реал это команды - ФИФА, которые играют против команд шейхов. Остальные команды это так , допинг для их игрушек. Щас самыми крысиными способами будут пытаться забрать игроков , и если у них это получится через какое нить расторжение контракта с клубом , то можно вообще смело хуй положить на футбол и не смотреть его больше.

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  17. mdfjvnlabngmlas 17.08.2017 17:49 # mdfjvnlabngmlas
    пусть вон лингарда забирают, парень поталантливее кавтинхи будет.

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  18. paul-shark 17.08.2017 17:40 # paul-shark
    Продать мразь за 150 кк.

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  19. reams 17.08.2017 17:39 # reams
    мде, просто ничего не решающий наемник

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  20. vegasok 17.08.2017 17:35 # vegasok
    Будет круто, если барса останется с одним паулиньо, который даже мяч набивать не научился...

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