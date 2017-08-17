"Саутгемптон" договаривается о покупке Уэсли Худта

"Саутгемптон" значительно продвинулся в переговорах о приобретении центрального защитника "Лацио" Уэсли Худта.

Худт перебрался в римский клуб из АЗ в 2015 году свободным агентом, но с тех пор добился значительно прибавил, а весной дебютировал за сборную Голландии.



Прогресс 23-летнего защитника, сыгравшего 21 матч и забившего три гола в прошлом сезоне Серии А, не остался незамеченным со стороны европейских грандов, однако "святые" спешат определить своих более состоятельных конкурентов.



По информации Sky Sports, "Саутгемптон" уже выдвинул свое предложение о покупке Уэсли в размере 15.5 миллионов фунтов. Сделка еще не согласована, однако компромисс не за горами.



На "Сент Мэри" видят в Худте вовсе не замену для Виргила Ван Дейка, а партнера для своего капитана, чье желание уйти на повышение не будет удовлетворено в это трансферное окно.