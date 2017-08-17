Диего Коста: "Я уже определился со своим направлением"

Нападающий "Челси" Диего Коста сообщил, что не вернется в расположение своего клуба и по-прежнему рассчитывает перейти в "Атлетико" до закрытия трансферного окна.

Как известно, Коста до сих пор находится в Бразилии, где самостоятельно поддерживает себя в форме и ожидает, чем закончатся переговоры между "Челси" и "Атлетико".



На днях Диего дал скандальное интервью Daily Mail, в ответ на что "синие" потребовали от 28-летнего игрока сборной Испании немедленно прибыть в Лондон. Однако Коста уже сделал свой выбор.



"Я уже определился со своим направлением. Я должен вернуться в "Атлетико". Похоже, ситуация в тупике, и "Челси" не желает меня отпускать. Но сейчас я возвращаюсь в Испанию с уверенностью, что решение будет найдено", — гласит официальное заявление Косты.



Как добавляет The Telegraph, "Челси" не собирается снижать установленную за Диего цену в 40 миллионов фунтов, однако "Атлетико" так и не улучшил свое первоначальное предложение в 26 млн.