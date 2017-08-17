Диего Коста: "Я уже определился со своим направлением"
Нападающий "Челси" Диего Коста сообщил, что не вернется в расположение своего клуба и по-прежнему рассчитывает перейти в "Атлетико" до закрытия трансферного окна.
Как известно, Коста до сих пор находится в Бразилии, где самостоятельно поддерживает себя в форме и ожидает, чем закончатся переговоры между "Челси" и "Атлетико".
На днях Диего дал скандальное интервью Daily Mail, в ответ на что "синие" потребовали от 28-летнего игрока сборной Испании немедленно прибыть в Лондон. Однако Коста уже сделал свой выбор.
"Я уже определился со своим направлением. Я должен вернуться в "Атлетико". Похоже, ситуация в тупике, и "Челси" не желает меня отпускать. Но сейчас я возвращаюсь в Испанию с уверенностью, что решение будет найдено", — гласит официальное заявление Косты.
Как добавляет The Telegraph, "Челси" не собирается снижать установленную за Диего цену в 40 миллионов фунтов, однако "Атлетико" так и не улучшил свое первоначальное предложение в 26 млн.
17.08.2017 15:00
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только продать за 40+ лямов
иначе сгноить
мы на арендах лофтус чиков больше заработаем, чем от бомжацких 26 млн от атмд
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Единственный был Топарь в синей помойке chelsia, а даун контекс и его выгнал из нее, тпичная помойка с бомжем у руля. . .
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