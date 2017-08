Светская хроника за четверг

"Челси" не удалось приобрести Алекса Сандро. "Ливерпуль" получил за Филиппе Коутиньо 118 миллионов фунтов. "Манчестер Сити" начал торги по Алексису Санчесу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" предложил 73 миллиона фунтов за защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, но получил отказ. (Calciomercato)



"Челси" надеется приобрести защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша за 15-20 млн. фунтов. (Evening Standard)



Защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк, которого сватают в "Челси", в среду был замечен в Лондоне. (football.london)



"Челси" и "Реал" хотят перехватить защитника "Аякса" Давинсона Санчеса, о покупке которого договаривается "Тоттенхэм". (Daily Express)



"Челси" готов удвоить зарплату защитника Данни Роуза, но "Тоттенхэм" намерен отклонить любое предложение по своему игроку. (Daily Express)



"Челси" отказался от своих претензий на полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка. (L'Equipe)



"Барселона" исключает продажу вингера Серхио Роберто, которым интересуются "Челси" и "Юнайтед". (Daily Mail)



Новое предложение "Барселоны" по полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо составило 118 млн. фунтов. (Goal)



"Манчестер Сити", наконец, предложил 60 млн. фунтов за нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, который также интересен "Реалу". (Daily Star)



Ранее "Арсенал" уже отклонил одно предложение "Сити" по Санчесу — в размере 45 млн. фунтов. (El Mercurio)



"Тоттенхэм" не продаст полузащитника Деле Алли в "Барселону" или "Сити" даже за 150 млн. фунтов. (The Sun)



"Тоттенхэм" готовится предложить 27 млн. фунтов за полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса. (Mundo Deportivo)



"Лион" обходит "Тоттенхэм" в борьбе за полузащитника "Сельты" Пап Шейка Диопа. (Daily Mail)



"Уотфорд" возьмет в аренду вингера "Бенфики" Андре Карильо. (Daily Mirror)



"Вест Бромвич" не продаст полузащитника Насера Шадли в "Суонси". (Birmingham Mail)







Другое



"Арсенал" может недосчитаться 200 млн. фунтов, если все игроки с истекающими через год контрактами уйдут из клуба свободными агентами. (Daily Mail)



У тренера "Астон Виллы" Стива Брюса остается три матча, чтобы спастись от увольнения после неудачного старта сезона. (Daily Star)



Нападающий Диего Коста может стать объектом судебного преследования за отказ прибыть в расположение "Челси". (The Telegraph)



Принадлежащий "Челси" полузащитника Лукас Пиазон сломал ногу в матче за "Фулхэм". (Evening Standard)



Марко Арнаутович взял в "Вест Хэме" 7-й номер после ухода из клуба Софиана Фегули. (Evening Standard)



В качестве личного телохранителя для своего дорогостоящего новичка Неймара ПСЖ нанял профессионального бойца UFC. (The Sun)