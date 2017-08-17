Пулишич не променяет "Боруссию" на "Ливерпуль"

Кристиан Пулишич Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заявил, что не видит себя в "Ливерпуле" и счастлив в немецком клубе.

Прошлой зимой боссы "Боруссии" уже предупредили "Ливерпуль", что не продадут 20-летнего игрока, однако "красные" не утратили интерес к Пулишичу и теперь рассматривают американца в качестве потенциальной замены для Филиппе Коутиньо.

Самого Кристиана перспектива оказаться на "Энфилде" не привлекает. Пулишич доволен своим положением в "Боруссии", и менять обстановку он не собирается.

"Да, я читал, что мной интересуется "Ливерпуль", но что я могу сказать? Я сосредоточен на подготовке к сезону и счастлив в Дортмунде. В начале года я продлил свой контракт, поэтому сейчас не думаю о смене клуба".

"В прошлом сезоне я провел много матчей за "Боруссию", выступал с ней в еврокубках и исполнил свою мечту. Я не помышляю об уходе из клуба", - сообщил Пулишич Bild.


Метки Боруссия, Ливерпуль, Пулишич

Автор foxmcfc   

Дата 17.08.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. osprey 17.08.2017 13:18 # osprey
    Фоксмс живет в прошлом
    Салаха уже купили, какой нахрен Пулишич

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  2. daikirai 17.08.2017 13:14 # daikirai
    Астрологи предсказали неделю обсыкания ливерпуля. Количество копчённой колбасы увеличится вдвое

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  3. southamptonx 17.08.2017 13:13 # southamptonx
    В начале года я продлил свой контракт, поэтому сейчас не думаю о смене клуба

    Коутиньо, подписавший новый контракт тогда же - ржет с него)

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  4. rayclemence 17.08.2017 13:07 # rayclemence
    Только у нас все через .опу.
    Другие не топы и полутопы не продают игроков. А мы ....

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  5. mcferson-42 17.08.2017 13:06 # mcferson-42
    Бл, да дайте помыться, заeбали ссать

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