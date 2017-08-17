Пулишич не променяет "Боруссию" на "Ливерпуль"
Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заявил, что не видит себя в "Ливерпуле" и счастлив в немецком клубе.
Прошлой зимой боссы "Боруссии" уже предупредили "Ливерпуль", что не продадут 20-летнего игрока, однако "красные" не утратили интерес к Пулишичу и теперь рассматривают американца в качестве потенциальной замены для Филиппе Коутиньо.
Самого Кристиана перспектива оказаться на "Энфилде" не привлекает. Пулишич доволен своим положением в "Боруссии", и менять обстановку он не собирается.
"Да, я читал, что мной интересуется "Ливерпуль", но что я могу сказать? Я сосредоточен на подготовке к сезону и счастлив в Дортмунде. В начале года я продлил свой контракт, поэтому сейчас не думаю о смене клуба".
"В прошлом сезоне я провел много матчей за "Боруссию", выступал с ней в еврокубках и исполнил свою мечту. Я не помышляю об уходе из клуба", - сообщил Пулишич Bild.
17.08.2017 13:00
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Фоксмс живет в прошлом
Салаха уже купили, какой нахрен Пулишич
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Астрологи предсказали неделю обсыкания ливерпуля. Количество копчённой колбасы увеличится вдвое
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В начале года я продлил свой контракт, поэтому сейчас не думаю о смене клуба
Коутиньо, подписавший новый контракт тогда же - ржет с него)
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Только у нас все через .опу.
Другие не топы и полутопы не продают игроков. А мы ....
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Бл, да дайте помыться, заeбали ссать
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