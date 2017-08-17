"Юнайтед" против урезания сроков летнего трансферного окна
"Манчестер Юнайтед" является одним из нескольких клубов, выступающих против урезания сроков летнего трансферного окна.
На днях стало известно, что в сентябре боссы всех 20 клубов Премьер-Лиги на своем ежегодном собрании обсудят и проголосуют за предложение закрывать трансферное окно за одну неделю до старта сезона. Это нововведение может вступить в силу уже со следующего года.
Ожидается, что идею о досрочном по сравнению с остальной Европой закрытии трансферного окна поддержат большинство клубов высшего английского дивизиона, но The Telegraph располагает информацией, что есть и те, кто выступают против.
В числе тех, кто не отдаст свой голос за это предложение, значатся "Юнайтед" и "Уотфорд". Свою позицию они мотивируют тем, что урезание сроков летнего трансферного окна поставит клубы Премьер-Лиги в невыгодное положение — они уже не смогут покупать, но все еще смогут терять своих игроков.
О возможных последствиях предупреждает и известный агент Скай Эндрю, который в прошлом представлял интересы Сола Кэмпбелла и Джермейна Дефо.
"Агенты общаются с клубами на протяжении всего сезона, и это не изменится, даже если окно будет укорочено. Но гораздо важнее, что это может оказаться на руку большим клубам Европы. Если окно будет закрываться раньше, чем в остальной Европе, тогда большие европейские клубы будут пытаться переманивать игроков у наших больших клубов".
"Это будет непросто сделать, но гранды вроде "Барселоны", "Реала" и "Баварии" получат возможность спокойно прийти и начать делать заманчивые предложения насчет наших игроков. Это поставит наши клубы в слегка невыгодное положение. Болельщики не захотят видеть, как их команды несут потери, а окно снова откроется только в январе", — сообщил Эндрю Sky Sports.
17.08.2017 12:00
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Последние комментарии:
Покупать будет еще труднее. Другие клубы будут знать.что окно скоро закроется и будут еще больше завышать цены, зная что у клубов АПЛ нет времени везти диалог с другими клубами. Физически не будет времени.
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так чего мю то ссаться, что они игроков потеряют? их деревья никому не нужны
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Не понятно в чем преимущество клубов остальной Европы. Они могут придти, когда якобы окно будет закрыто в Англии, но и ведь они должны понимать что невозможность заменить игрока в связи с закрытием ТО, усложняет сделку в разы плюс сумма отступных соответственно увеличится. Как по мне то если это единственные доводы то они совсем не убедительны.
Хотя мне и не хотелось бы что бы укорачивали время окна
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кому уж точно по_уй так это Ливерпулю)
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Мешки без истории! Как же они достали
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