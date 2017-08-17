"Барселона" "близка" к покупке Коутиньо
Генеральный менеджер "Барселоны" Хосеп Сегура заявил, что его клуб, наконец, приблизился к покупке плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
Несмотря на то, что "Барселона" выдвинула уже два предложения о покупке бразильца, а сам Коутиньо подал запрос на трансфер, "Ливерпуль" отказывается продавать своего лидера, затребовав внушительную сумму отступных.
Тем не менее, каталонский клуб добился существенного прогресса за последние несколько дней и вплотную приблизился к приобретению Филиппе. Вместе с Коутиньо состав "Барсы" пополнит вингер "Боруссии" Усман Дембеле.
"Мы близки к завершению сделок по Коутиньо и Дембеле, но пока все не оформлено, я не хотел бы рассуждать на эту тему. Уверен, мы усилим команду в ближайшие дни", - сообщил Сегура TV3.
17.08.2017 11:00
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Последние комментарии:
Сливают лучшего игрока и звезду клуба. В этом весь Ливерпуль.
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Е6у бабу Коутиньо, а он про меня даже не знает... Обидно, не правда ли?..
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Космос, Родопи, Шипка или Ява?
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Не жалейте масла. Подливаем!!! Посыпьте соли, много соли
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Этот пиздабол и про Неймара говорил месяц назад, что тот никуда не перейдет, так что не относитесь к этим словам серьезно)
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Но... Клопп... Сказал... он просто травмирован и продавать никто его не собирается. Как так..?!
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Клопп: "Нет такой цены, за которую "Ливерпуль" отпустил бы Коутиньо"
физрук как обычно
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Все южноамериканцы хотят в Барсу и Реал, но вот почему? Климат им Английский не нравится или что?
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Перспективы у ливерки туманные
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Неужели его сольют за 150 лямов? Будет аxуенно)
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Скузерам пора переобуваться.
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Только отборные тупые колбасники считают Коута переоцененкой.
Защита проходной двор, продают своего лучшего плеймейкера, покапают очередного бегунка.
Ска, какие ущербные.
Как же будут сосировать на евроарене, оххх, уже хочу посмотреть!
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Не хочу верить. (((((((
Как же зае6ала эта "Барса". Но такова участь болельщика. Ты любишь игрока, веришь в него, а он про тебя даже не знает. Тупо, не правда ли?..
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1. Манчестер Юнайтед
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барсуки живут в своём мирке. мозгов меньше чем у местных подпевал.
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будет трахать сливочных
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Согласен с предыдущими комментаторами. Переоцененку продать и забыть. Навар ×10 минимум, только Юве смог заработать больше наебав чертей.
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апл только выиграет от ухода этой бездарной хуеты.
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Не нужен был
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