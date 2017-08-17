"Барселона" "близка" к покупке Коутиньо

Филиппе Коутиньо Генеральный менеджер "Барселоны" Хосеп Сегура заявил, что его клуб, наконец, приблизился к покупке плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Несмотря на то, что "Барселона" выдвинула уже два предложения о покупке бразильца, а сам Коутиньо подал запрос на трансфер, "Ливерпуль" отказывается продавать своего лидера, затребовав внушительную сумму отступных.

Тем не менее, каталонский клуб добился существенного прогресса за последние несколько дней и вплотную приблизился к приобретению Филиппе. Вместе с Коутиньо состав "Барсы" пополнит вингер "Боруссии" Усман Дембеле.

"Мы близки к завершению сделок по Коутиньо и Дембеле, но пока все не оформлено, я не хотел бы рассуждать на эту тему. Уверен, мы усилим команду в ближайшие дни", - сообщил Сегура TV3.



Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 17.08.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1371

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Последние комментарии:




  1. don-antonio 17.08.2017 11:29 # don-antonio
    Сливают лучшего игрока и звезду клуба. В этом весь Ливерпуль.

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  2. fakekafake 17.08.2017 11:29 # fakekafake
    Е6у бабу Коутиньо, а он про меня даже не знает... Обидно, не правда ли?..

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  3. fakekafake 17.08.2017 11:27 # fakekafake
    Космос, Родопи, Шипка или Ява?

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  4. gringo1990 17.08.2017 11:27 # gringo1990
    Не жалейте масла. Подливаем!!! Посыпьте соли, много соли

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  5. gerrard08 17.08.2017 11:25 # gerrard08
    Этот пиздабол и про Неймара говорил месяц назад, что тот никуда не перейдет, так что не относитесь к этим словам серьезно)

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  6. gringo1990 17.08.2017 11:25 # gringo1990
    Но... Клопп... Сказал... он просто травмирован и продавать никто его не собирается. Как так..?!

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  7. psycho1 17.08.2017 11:25 # psycho1
    Клопп: "Нет такой цены, за которую "Ливерпуль" отпустил бы Коутиньо"

    физрук как обычно

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  8. abse 17.08.2017 11:24 # abse
    Все южноамериканцы хотят в Барсу и Реал, но вот почему? Климат им Английский не нравится или что?

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  9. stepan-jam-boss 17.08.2017 11:24 # stepan-jam-boss
    Перспективы у ливерки туманные

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  10. kos9k 17.08.2017 11:23 # kos9k
    Неужели его сольют за 150 лямов? Будет аxуенно)

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  11. fc-zenit 17.08.2017 11:20 # fc-zenit
    Скузерам пора переобуваться.

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  12. sellman 17.08.2017 11:20 # sellman
    Только отборные тупые колбасники считают Коута переоцененкой.
    Защита проходной двор, продают своего лучшего плеймейкера, покапают очередного бегунка.

    Ска, какие ущербные.
    Как же будут сосировать на евроарене, оххх, уже хочу посмотреть!

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  13. akadam 17.08.2017 11:19 # akadam
    Не хочу верить. (((((((
    Как же зае6ала эта "Барса". Но такова участь болельщика. Ты любишь игрока, веришь в него, а он про тебя даже не знает. Тупо, не правда ли?..

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  14. januzaj00 17.08.2017 11:19 # januzaj00
    1. Манчестер Юнайтед

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  15. electric 17.08.2017 11:19 # electric
    барсуки живут в своём мирке. мозгов меньше чем у местных подпевал.

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  16. liverpool-kutais 17.08.2017 11:18 # liverpool-kutais
    будет трахать сливочных

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  17. osprey 17.08.2017 11:12 # osprey
    Согласен с предыдущими комментаторами. Переоцененку продать и забыть. Навар &#215;10 минимум, только Юве смог заработать больше наебав чертей.

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  18. mdfjvnlabngmlas 17.08.2017 11:06 # mdfjvnlabngmlas
    апл только выиграет от ухода этой бездарной хуеты.

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  19. vegasok 17.08.2017 11:01 # vegasok
    Не нужен был

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