"Барселона" "близка" к покупке Коутиньо

Генеральный менеджер "Барселоны" Хосеп Сегура заявил, что его клуб, наконец, приблизился к покупке плеймейкера "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Несмотря на то, что "Барселона" выдвинула уже два предложения о покупке бразильца, а сам Коутиньо подал запрос на трансфер, "Ливерпуль" отказывается продавать своего лидера, затребовав внушительную сумму отступных.



Тем не менее, каталонский клуб добился существенного прогресса за последние несколько дней и вплотную приблизился к приобретению Филиппе. Вместе с Коутиньо состав "Барсы" пополнит вингер "Боруссии" Усман Дембеле.



"Мы близки к завершению сделок по Коутиньо и Дембеле, но пока все не оформлено, я не хотел бы рассуждать на эту тему. Уверен, мы усилим команду в ближайшие дни", - сообщил Сегура TV3.