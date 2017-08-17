Миньоле: "Ливерпуль" может играть только одним способом — вперед"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что его команда осознает свои недочеты при игре в обороне, но не собирается отказываться от своего атакующего стиля.

Уже после матча первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3) команда Юргена Клоппа была подвергнута жесткой критике за игру в обороне. Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер говорил, что фланговые защитники "красных" слишком увлекаются атакой, оставляя своих коллег из центральной линии на растерзание нападающим соперника.



Однако Миньоле считает, что "Ливерпуль" уже сделал определенные выводы и в победном матче против "Хоффенхайма" в рамках квалификации Лиги Чемпионов (1:2) сыграл в обороне гораздо надежнее, хотя и не изменил своему фирменному стилю.



"Мы можем играть только одним способом, и это вперед. Мы знаем, что всегда можем забить. У нас такая классная игра в атаке".



"Против "Хоффенхайма" мы значительно продвинулись в плане оборонительных действий. Мы были надежны, хорошо оборонялись при стандартах. Это то, что мы должны делать всегда. Мы понимали, что нам нужно прибавить относительно "Уотфорда", и нашей раздевалке это по плечу".



"Когда ты в центре внимания и выступаешь на высочайшем уровне в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, тебе всегда будут что-нибудь предъявлять. Ты должен быть достаточно силен духом, чтобы выдержать это. Мы просто должны постараться прибавить за счет тренировок и укрепить командный дух, чтобы справлять с любыми вещами".



"Думаю, у нас очень классная команда, и в 10 заключительных матчах прошлого сезона мы поняли, что можем успешно обороняться. Мы должны взглянуть в зеркало и сказать, что только мы сами можем изменить себя. Мы знаем, как долго нам пришлось сражаться за это четвертое место в Премьер-Лиге, поэтому, отправляясь к "Хоффенхайму", мы не хотели так легко упускать этот шанс", — цитирует Миньоле The Guardian.