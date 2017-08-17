Кэррик готов ждать своего шанса сыграть

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что не переживает по поводу отсутствия игровой практики на старте сезона и готов терпеливо ждать своего шанса.

Этим летом главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо в очередной раз продемонстрировал свою веру в ветерана, сперва заключив с Майклом новый однолетний контракт, а затем сделав его капитаном команды после ухода Уэйна Руни.



Вместе с тем в стартовавшем сезоне 36-летний полузащитник еще не сыграл ни минуты. Кэррик так и не вышел на замену в матче за Суперкубок Европы против "Реала", а на поединок первого тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма" даже не попал в заявку. Однако Майкл уверен, что его время еще наступит.



"У нас отличный состав. Сезон длинный, и впереди много матчей. Надеюсь, мы далеко зайдем в кубковых соревнованиях. Предстоит сыграть много матчей, прямо как в прошлом году, и тренер будет активно использовать ротацию состава", — цитирует Кэррика Sky Sports.