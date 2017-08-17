Кэррик готов ждать своего шанса сыграть

Майкл Кэррик Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что не переживает по поводу отсутствия игровой практики на старте сезона и готов терпеливо ждать своего шанса.

Этим летом главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо в очередной раз продемонстрировал свою веру в ветерана, сперва заключив с Майклом новый однолетний контракт, а затем сделав его капитаном команды после ухода Уэйна Руни.

Вместе с тем в стартовавшем сезоне 36-летний полузащитник еще не сыграл ни минуты. Кэррик так и не вышел на замену в матче за Суперкубок Европы против "Реала", а на поединок первого тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма" даже не попал в заявку. Однако Майкл уверен, что его время еще наступит.

"У нас отличный состав. Сезон длинный, и впереди много матчей. Надеюсь, мы далеко зайдем в кубковых соревнованиях. Предстоит сыграть много матчей, прямо как в прошлом году, и тренер будет активно использовать ротацию состава", — цитирует Кэррика Sky Sports.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2017 09:00

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  1. bluebload 17.08.2017 09:17 # bluebload
    Бедный бедный Карик , при живых Погбе Матиче Фелаине Эрере вне зависимости от длины дистанции не выдать ему поля как своих ушей , хотя нет не так , богатый богатый Карик , по стопам легенды Гикса пошел , пусть еще до сорокета сидит , сделайте из него играющего тренера

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  2. dred 17.08.2017 09:07 # dred
    Кэррик шарит

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