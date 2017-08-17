Венгер считает, что ситуации Санчеса и Косты "несравнимы"
Тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ситуация с его нападающим Алексисом Санчесом отличается от ситуации Диего Косты в "Челси".
На днях Коста из Бразилии дал скандальное интервью Daily Mail, заявив, что чувствует себя "преступником" и не понимает, почему "синие" не отпускают его назад в "Атлетико".
Нечто похожее может чувствовать и Санчес, хотя и не говорит об этом открыто. "Канониры" не пускают Алексиса в ПСЖ или "Манчестер Сити", однако Венгер отказывается проводить параллели.
"Это совершенно несравнимые вещи. Мы хотим сохранить Санчеса, но я не уверен, хочет ли "Челси" сохранить Косту".
"Конечно, Санчес останется. У меня и так хватает проблемы, чтобы еще высказывать свою точку зрения на проблемы "Челси". Ситуация с Костой выглядит особенно, когда смотришь со стороны. Это совершенно другая ситуация".
"Мы всегда хотели сохранить Санчеса и надеемся — даже сейчас — что все еще сможем продлить его контракт, как и контракты Чемберлена и Озила. Поэтому мне сложно анализировать ситуацию "Челси" с Костой", — сообщил Венгер beIN Sports.
17.08.2017 08:00
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Нужно оставлять до истечения контракта, а по итогу этого года постараться выиграть ЛЕ или Премьер лигу может тогда он решит остаться.
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