"Тоттенхэм" заработал с перехода Сигурдссона в "Эвертон"

"Тоттенхэм" получит 10 процентов от суммы трансфера плеймейкера Гульфи Сигурдссона из "Суонси" в "Эвертон".

Накануне вечером клуб с "Гудисон Парк", наконец, представил Сигурдссона в качестве своего новичка. За переход 27-летнего исландца "ириски" выложили 45 миллионов фунтов, не считая бонусов.



Как сообщает ESPN, 10 процентов от этой суммы отправится в карман "Тоттенхэма". "Шпоры" прописали соответствующий пункт, когда продавали игрока в "Суонси" в 2014 году.



Таким образом, лондонский клуб может рассчитывать минимум на 4,5 миллиона фунтов с перехода Сигурдссона в "Эвертон". Аналогичную опцию "Тоттенхэм" включил в сделку по Тому Кэрроллу, который перебрался на "Либерти" этой зимой.