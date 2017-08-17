"Тоттенхэм" заработал с перехода Сигурдссона в "Эвертон"
"Тоттенхэм" получит 10 процентов от суммы трансфера плеймейкера Гульфи Сигурдссона из "Суонси" в "Эвертон".
Накануне вечером клуб с "Гудисон Парк", наконец, представил Сигурдссона в качестве своего новичка. За переход 27-летнего исландца "ириски" выложили 45 миллионов фунтов, не считая бонусов.
Как сообщает ESPN, 10 процентов от этой суммы отправится в карман "Тоттенхэма". "Шпоры" прописали соответствующий пункт, когда продавали игрока в "Суонси" в 2014 году.
Таким образом, лондонский клуб может рассчитывать минимум на 4,5 миллиона фунтов с перехода Сигурдссона в "Эвертон". Аналогичную опцию "Тоттенхэм" включил в сделку по Тому Кэрроллу, который перебрался на "Либерти" этой зимой.
17.08.2017 07:00
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