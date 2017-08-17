Мбаппе раздумывает над переходом в "Сити"

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе раздумывает над переходом в один из трех европейских грандов - ПСЖ, "Реал" или "Манчестер Сити".

Этим летом клуб с "Этихад" потратил чуть меньше 200 миллионов фунтов на новичков, пригласив голкипера Эдерсона, защитников Кайла Уокера, Бенжамена Менди и Данило, а также плеймейкера Бернарду Силву.



В конце прошлой недели рулевой "горожан" Пеп Гвардиола намекнул, что на этом не остановится и попытается пригласить еще одного игрока. По слухам, испанец выбирает между Алексисом Санчесом из "Арсенала" и как раз Мбаппе.



Сам француз еще не определился со своим будущим, хотя пропустил последний матч за "Монако" из-за разногласий с руководством. Прямо сейчас Килиан раздумывает над тремя вариантами, и переход в "Сити" входит в их число.



"Изначально в голове у Мбаппе было три команды - "Реал", ПСЖ и "Манчестер Сити". Но есть вопросы по трансферу. Если в контракте Неймара была оговорка, то "Монако" может просить столько, сколько захочет. Похоже, сам Мбаппе еще не принял решение", - сообщил глава молодежной академии ПСЖ Луис Фернандес.