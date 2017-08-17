"Тулуза" арендовала Макса Граделя у "Борнмута"

Вингер "Борнмута" Макс Градель проведет этот сезон в "Тулузе" на правах аренды.

За плечами у Граделя два сезона у "вишенок", однако полностью раскрыться в Англии ему помешали проблемы со здоровьем. Перебравшись сюда из "Сент-Этьена", уже спустя четыре матч Макс получил травму крестообразных связок колена.



В прошлом сезоне 29-летний ивуариец уезжал на Кубок Африки, из-за чего вновь не смог проявить себя, отметившись только 11 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает Sky Sports, главный тренер "Борнмута" Эдди Хау по-прежнему возлагает большие надежды на Граделя. Именно поэтому "вишенки" отклонили предложение "Тулузы" о покупке Макса. Однако французский клуб вернулся и смог взять игрока во временное пользование.