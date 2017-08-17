Валон Бехрами покинул "Уотфорд"
"Уотфорд" продал полузащитника Валона Бехрами в "Удинезе". Сумму сделки стороны предпочли сохранить в секрете.
Бехрами, ранее в своей карьере поигравший за "Вест Хэм", присоединился к "шершням" в 2015 году из "Гамбурга". За эти два сезона Валон принял участие в 43 матчах Премьер-Лиги.
32-летнему швейцарцу не нашлось места в планах нового тренера "Уотфорда" Марку Силвы, и сегодня Бехрами вернулся в Серию А, где ему уже довелось выступать за "Дженоа", "Верону", "Лацио", "Фиорентину" и "Наполи".
Добавим, что "Удинезе", как и "Уотфорд", принадлежит семейству Поццо, поэтому согласование данного трансфера прошло гладко.
17.08.2017 00:00
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