Валон Бехрами покинул "Уотфорд"

"Уотфорд" продал полузащитника Валона Бехрами в "Удинезе". Сумму сделки стороны предпочли сохранить в секрете.

Бехрами, ранее в своей карьере поигравший за "Вест Хэм", присоединился к "шершням" в 2015 году из "Гамбурга". За эти два сезона Валон принял участие в 43 матчах Премьер-Лиги.



32-летнему швейцарцу не нашлось места в планах нового тренера "Уотфорда" Марку Силвы, и сегодня Бехрами вернулся в Серию А, где ему уже довелось выступать за "Дженоа", "Верону", "Лацио", "Фиорентину" и "Наполи".



Добавим, что "Удинезе", как и "Уотфорд", принадлежит семейству Поццо, поэтому согласование данного трансфера прошло гладко.