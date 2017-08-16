"Эвертон" объявил о покупке Сигурдссона

Рональд Куман и Гульфи Сигурдссон "Эвертон" официально подтвердил приобретение полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона, обновив свой трансферный рекорд.

Мерсисайдский клуб охотился за исландским плеймейкером на протяжении всего лета, начав торги с суммы в 27 миллионов фунтов. Долгое время "лебеди" отклоняли одно предложение "ирисок" за другим, отказываясь идти на уступки.

Однако риск остаться с большими деньгами и невозможностью их потратить заставил "Суонси" немного смягчить свою позицию и согласиться на сумму в 45 млн. фунтов — причем 10% от которой, 4.5 млн. фунтов, достанутся бывшему клубу Гульфи "Тоттенхэму".

Эта покупка стала рекордной за всю историю "Эвертона". На "Гудисон Парк" 27-летний Сигурдссон получил контракт до июня 2022 и теперь может готовиться к своему дебюту за новый клуб — против "Манчестер Сити" в понедельник вечером.

"Я очень рад, что потому что руководство и особенно наш президент, Билл Кенрайт, сделали все возможное, чтобы заполучить его. На это потребовалось время, но все-таки мы подписали этого игрока".

"На мой взгляд, он один из лучших в Премьер-Лиге на своей позиции. Мы заполучили этого игрока, и это по-настоящему хорошо для команды", — сообщил главный тренер "ирисок" Рональд Куман evertontv.

Карьера Сигурдссона в "Суонси" была разделена двумя сезонами в "Тоттенхэме", где Гульфи себя особо не проявил и потому вернулся в Южный Уэльс. У "лебедей" исландец признавался лучшим игроком на протяжении двух последних кампаний.

Добавим, что в прошлом сезоне Сигурдссон сыграл ключевую роль в спасении "лебедей" от вылета из Премьер-Лиги, покрыв дистанцию на поле в 433 километра — больше всех в дивизионе. Со старта кампании 2014/15 Гульфи поучаствовал — забивал или ассистировал — в 53 голах, уступив по этому показателю только бывшему одноклубнику Кристиану Эриксену.


Метки Сигурдссон, Суонси, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2017 22:05

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  1. osprey 16.08.2017 22:19 # osprey
    Все равно постоянно будут в тени Ливерпуля

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  2. spartan 16.08.2017 22:11 # spartan
    Сигурдссон - 45 млн
    Лукаку - 100 млн
    Матич - 50 млн

    а Ювентус топового опорника Матюиди покупает за 19-20 млн. пздц

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  3. invincible141ars 16.08.2017 22:06 # invincible141ars
    45мультов....Вот это лебеди выдоили

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  4. mancityman 16.08.2017 22:05 # mancityman
    Норм топаря взяли и кур и портовых обоссали.

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