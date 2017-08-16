"Эвертон" объявил о покупке Сигурдссона

"Эвертон" официально подтвердил приобретение полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона, обновив свой трансферный рекорд.

Мерсисайдский клуб охотился за исландским плеймейкером на протяжении всего лета, начав торги с суммы в 27 миллионов фунтов. Долгое время "лебеди" отклоняли одно предложение "ирисок" за другим, отказываясь идти на уступки.



Однако риск остаться с большими деньгами и невозможностью их потратить заставил "Суонси" немного смягчить свою позицию и согласиться на сумму в 45 млн. фунтов — причем 10% от которой, 4.5 млн. фунтов, достанутся бывшему клубу Гульфи "Тоттенхэму".



Эта покупка стала рекордной за всю историю "Эвертона". На "Гудисон Парк" 27-летний Сигурдссон получил контракт до июня 2022 и теперь может готовиться к своему дебюту за новый клуб — против "Манчестер Сити" в понедельник вечером.



"Я очень рад, что потому что руководство и особенно наш президент, Билл Кенрайт, сделали все возможное, чтобы заполучить его. На это потребовалось время, но все-таки мы подписали этого игрока".



"На мой взгляд, он один из лучших в Премьер-Лиге на своей позиции. Мы заполучили этого игрока, и это по-настоящему хорошо для команды", — сообщил главный тренер "ирисок" Рональд Куман evertontv.



Карьера Сигурдссона в "Суонси" была разделена двумя сезонами в "Тоттенхэме", где Гульфи себя особо не проявил и потому вернулся в Южный Уэльс. У "лебедей" исландец признавался лучшим игроком на протяжении двух последних кампаний.



Добавим, что в прошлом сезоне Сигурдссон сыграл ключевую роль в спасении "лебедей" от вылета из Премьер-Лиги, покрыв дистанцию на поле в 433 километра — больше всех в дивизионе. Со старта кампании 2014/15 Гульфи поучаствовал — забивал или ассистировал — в 53 голах, уступив по этому показателю только бывшему одноклубнику Кристиану Эриксену.