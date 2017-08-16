Центральный защитник "Арсенала" Габриэль Паулиста близок к переходу в "Валенсию" по сделке стоимостью 10 миллионов фунтов.

Проведя в Англии уже два с половиной года после своего перехода из "Вильярреала" за 15 млн. фунтов, Габриэль до сих пор не адаптировался к новой обстановке и по-прежнему чувствует себя чужаком. В те редкие моменты, когда бразилец получает свой шанс сыграть, он заметно нервничает и совершает грубые ошибки.



По информации Daily Mirror, 26-летний защитник отчаялся проявить себя в Премьер-Лиге и теперь намерен вернуться в испанскую Ла Лигу. "Арсенал" не собирается стоять на пути у Габриэля и готов отпустить того за символическую сумму в 10 млн. фунтов.



Однако помехой к сделке выступает травма Паулисты. Бразилец все еще восстанавливается после повреждения связок колена, полученного в матче последнего тура Премьер-Лиги прошлого сезона против "Эвертона".