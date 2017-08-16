Габриэль Паулиста близок к переходу в "Валенсию"

Габриэль Паулиста Центральный защитник "Арсенала" Габриэль Паулиста близок к переходу в "Валенсию" по сделке стоимостью 10 миллионов фунтов.

Проведя в Англии уже два с половиной года после своего перехода из "Вильярреала" за 15 млн. фунтов, Габриэль до сих пор не адаптировался к новой обстановке и по-прежнему чувствует себя чужаком. В те редкие моменты, когда бразилец получает свой шанс сыграть, он заметно нервничает и совершает грубые ошибки.

По информации Daily Mirror, 26-летний защитник отчаялся проявить себя в Премьер-Лиге и теперь намерен вернуться в испанскую Ла Лигу. "Арсенал" не собирается стоять на пути у Габриэля и готов отпустить того за символическую сумму в 10 млн. фунтов.

Однако помехой к сделке выступает травма Паулисты. Бразилец все еще восстанавливается после повреждения связок колена, полученного в матче последнего тура Премьер-Лиги прошлого сезона против "Эвертона".


Метки Арсенал, Валенсия, Паулиста

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1013

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Последние комментарии:




  1. megan063 16.08.2017 22:23 # megan063
    всех троих так обосал, шо они из чулси свалили

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  2. chr1s8rown 16.08.2017 22:21 # chr1s8rown
    лев и три шакал

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  3. qwertyinho 16.08.2017 22:02 # qwertyinho
    типичные казахи толпой на одного

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  4. cfc-chelsea-cfc 16.08.2017 21:22 # cfc-chelsea-cfc
    Ава супер!!! Вот так Челси выгоняет детвору!!! Пи3дyй! Влудь! Дудь!

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  5. element-ekb 16.08.2017 21:05 # element-ekb
    Вот и отлично

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