"Сити" хочет купить Джонни Эванса

"Манчестер Сити" проявляет интерес к центральному защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу.

Этим летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола значительно укрепил фланги обороны своей команды, но центр защиты оставил нетронутым, хотя на протяжении всего лета не утихают слухи об интересе "Сити" к различным игрокам: Виргилу Ван Дейку, Эмерику Лапорту, Леонардо Бонуччи и другим.



Как стало известно Sky Sports, вот уже несколько недель клуб с "Этихад" присматривается к Эвансу, а один источник и вовсе утверждает, что "Сити" уже сделал свое предложение по экс-игроку "Манчестер Юнайтед" и получил отказ.



Ранее этим летом "дрозды" также отклонили два предложение "Лестера" о покупке Джонни. "Лисы" были готовы заплатить за 29-летнего североирландца только 10 миллионов фунтов, но после двух отказов переключились на Харри Магуайра.



В данный момент "Вест Бромвич" делает все возможное, чтобы удержать своего ключевого защитника. После ухода Даррена Флетчера тренер Тони Пьюлис даже сделал Эванса капитаном команды, а вдобавок собирается предложить Джонни новый контракт.



Добавим, Эванс является воспитанником другого клуба из Манчестера, "Юнайтед", с которым они выиграл три титула Премьер-Лиги и два Кубка Лиги. А всего лишь 12 месяцев назад Джонни интересовался "Арсенал".