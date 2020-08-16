"Сити" хочет купить Джонни Эванса

Джонни Эванс "Манчестер Сити" проявляет интерес к центральному защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу.

Этим летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола значительно укрепил фланги обороны своей команды, но центр защиты оставил нетронутым, хотя на протяжении всего лета не утихают слухи об интересе "Сити" к различным игрокам: Виргилу Ван Дейку, Эмерику Лапорту, Леонардо Бонуччи и другим.

Как стало известно Sky Sports, вот уже несколько недель клуб с "Этихад" присматривается к Эвансу, а один источник и вовсе утверждает, что "Сити" уже сделал свое предложение по экс-игроку "Манчестер Юнайтед" и получил отказ.

Ранее этим летом "дрозды" также отклонили два предложение "Лестера" о покупке Джонни. "Лисы" были готовы заплатить за 29-летнего североирландца только 10 миллионов фунтов, но после двух отказов переключились на Харри Магуайра.

В данный момент "Вест Бромвич" делает все возможное, чтобы удержать своего ключевого защитника. После ухода Даррена Флетчера тренер Тони Пьюлис даже сделал Эванса капитаном команды, а вдобавок собирается предложить Джонни новый контракт.

Добавим, Эванс является воспитанником другого клуба из Манчестера, "Юнайтед", с которым они выиграл три титула Премьер-Лиги и два Кубка Лиги. А всего лишь 12 месяцев назад Джонни интересовался "Арсенал".


Метки Вест Бромвич, Манчестер Сити, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1032

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Последние комментарии:




  1. cunningham 16.08.2017 20:47 # cunningham
    ради количества британских паспортов разве что

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  2. fc-zenit 16.08.2017 20:46 # fc-zenit
    Дзюба е6аный в рот(

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  3. fc-zenit 16.08.2017 20:44 # fc-zenit
    Зенит в рассеи - Лев Толстой, а в европе - xyй простой.

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  4. staryi-eblan 16.08.2017 20:42 # staryi-eblan
    Какую книгу читали в последний раз? Или открывали хотя бы газету и интересовались, что там напечатано и про что?

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  5. imf-tau 16.08.2017 20:37 # imf-tau
    Лол, пеп реально физручелло если хочет это бревно. Единственный варик - ему игроков англов не хватает для заявки - иначе просто это поленце брать не зачем.

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  6. red-devil-4ever 16.08.2017 20:36 # red-devil-4ever
    Больше, больше, больше защиты
    Пеп хочет исчо

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  7. xah 16.08.2017 20:35 # xah
    Прощай... Прощай, мой друг.
    Как жаль, что ты ушёл так рано.
    Твой голос - самый лучший звук -
    Моей души залечит раны.

    Как много ты сказал, как много спел...
    Ты в памяти моей останешься навечно.
    С тобою встретиться я так и не успел,
    О чем жалеть я буду бесконечно.

    И где-то там, в ночной дали
    Твоя звезда будет сиять.
    Прости, что не уберегли...
    Прости, что не смогли понять

    20.03.1976 - 20.07.2017

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  8. kellborn 16.08.2017 20:35 # kellborn
    29 лет. Просто ебануться

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  9. ian 16.08.2017 20:32 # ian
    Вчера я не понимал радости синих, и почему они столь активны на сайте после такого унизительного старта.
    Оказывается, Челси уже на 14-ое место поднялся. Серьезный скачок.

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  10. mancityman 16.08.2017 20:29 # mancityman
    УАхахахахахахахахахахахахахахахахахахахах

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  11. warham 16.08.2017 20:20 # warham
    Ему уже 29. Ого время идет.

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  12. thegodfather 16.08.2017 20:09 # thegodfather
    50 лямов?

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  13. fc-zenit 16.08.2017 20:07 # fc-zenit
    На органы разве что.

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  14. role-playin 16.08.2017 20:04 # role-playin
    Эванс ~20 лямов
    Линделеф 60 лямов
    Если нет разницы зачем платить больше?

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  15. dnb 16.08.2017 20:02 # dnb
    ваахахахахаххахаха, бОЛЬШЕ БОЛЬШЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ БРЕВЕН В ЗАЩИТУ

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