"Сити" хочет купить Джонни Эванса
"Манчестер Сити" проявляет интерес к центральному защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу.
Этим летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола значительно укрепил фланги обороны своей команды, но центр защиты оставил нетронутым, хотя на протяжении всего лета не утихают слухи об интересе "Сити" к различным игрокам: Виргилу Ван Дейку, Эмерику Лапорту, Леонардо Бонуччи и другим.
Как стало известно Sky Sports, вот уже несколько недель клуб с "Этихад" присматривается к Эвансу, а один источник и вовсе утверждает, что "Сити" уже сделал свое предложение по экс-игроку "Манчестер Юнайтед" и получил отказ.
Ранее этим летом "дрозды" также отклонили два предложение "Лестера" о покупке Джонни. "Лисы" были готовы заплатить за 29-летнего североирландца только 10 миллионов фунтов, но после двух отказов переключились на Харри Магуайра.
В данный момент "Вест Бромвич" делает все возможное, чтобы удержать своего ключевого защитника. После ухода Даррена Флетчера тренер Тони Пьюлис даже сделал Эванса капитаном команды, а вдобавок собирается предложить Джонни новый контракт.
Добавим, Эванс является воспитанником другого клуба из Манчестера, "Юнайтед", с которым они выиграл три титула Премьер-Лиги и два Кубка Лиги. А всего лишь 12 месяцев назад Джонни интересовался "Арсенал".
16.08.2017 20:00
Просмотров: 1032
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ради количества британских паспортов разве что
(ответить)
Дзюба е6аный в рот(
(ответить)
Зенит в рассеи - Лев Толстой, а в европе - xyй простой.
(ответить)
Какую книгу читали в последний раз? Или открывали хотя бы газету и интересовались, что там напечатано и про что?
(ответить)
Лол, пеп реально физручелло если хочет это бревно. Единственный варик - ему игроков англов не хватает для заявки - иначе просто это поленце брать не зачем.
(ответить)
Больше, больше, больше защиты
Пеп хочет исчо
(ответить)
Прощай... Прощай, мой друг.
Как жаль, что ты ушёл так рано.
Твой голос - самый лучший звук -
Моей души залечит раны.
Как много ты сказал, как много спел...
Ты в памяти моей останешься навечно.
С тобою встретиться я так и не успел,
О чем жалеть я буду бесконечно.
И где-то там, в ночной дали
Твоя звезда будет сиять.
Прости, что не уберегли...
Прости, что не смогли понять
20.03.1976 - 20.07.2017
(ответить)
29 лет. Просто ебануться
(ответить)
Вчера я не понимал радости синих, и почему они столь активны на сайте после такого унизительного старта.
Оказывается, Челси уже на 14-ое место поднялся. Серьезный скачок.
(ответить)
УАхахахахахахахахахахахахахахахахахахахах
(ответить)
Ему уже 29. Ого время идет.
(ответить)
50 лямов?
(ответить)
На органы разве что.
(ответить)
Эванс ~20 лямов
Линделеф 60 лямов
Если нет разницы зачем платить больше?
(ответить)
ваахахахахаххахаха, бОЛЬШЕ БОЛЬШЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ БРЕВЕН В ЗАЩИТУ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий