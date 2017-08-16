"Брайтон" снова обновил свой трансферный рекорд

"Брайтон" второй раз в течение одной недели обновил свой трансферный рекорд, купив вингера "Брюгге" Хосе Искьердо за 13.5 миллионов фунтов.

Лишь на днях "чайки" приобрели у ПСВ полузащитника Дэйви Проппера, выложив более 10 млн. фунтов. Однако этот рекорд продержался недолго, потому что уже сегодня "Брайтон" получил зеленый свет, чтобы завершить сделку по Искьердо.



Сегодня FA, наконец, выдала 25-летнему колумбийцу разрешение на работу в Англии, и теперь Искьердо будет готов помочь "Брайтону" в матче Премьер-Лиги против "Лестера" в ближайшую субботу.



"Мы достаточно давно следила за Хосе, он был одним из самых заметных игроков в бельгийской лиге на протяжении трех последних лет. Он выдающимся образом выступал за "Брюгге", где становился чемпионом страны и бельгийским Игроком Года", — сообщил тренер "чаек" Крис Хьютон.