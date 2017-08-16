"Брайтон" снова обновил свой трансферный рекорд

Хосе Искьердо "Брайтон" второй раз в течение одной недели обновил свой трансферный рекорд, купив вингера "Брюгге" Хосе Искьердо за 13.5 миллионов фунтов.

Лишь на днях "чайки" приобрели у ПСВ полузащитника Дэйви Проппера, выложив более 10 млн. фунтов. Однако этот рекорд продержался недолго, потому что уже сегодня "Брайтон" получил зеленый свет, чтобы завершить сделку по Искьердо.

Сегодня FA, наконец, выдала 25-летнему колумбийцу разрешение на работу в Англии, и теперь Искьердо будет готов помочь "Брайтону" в матче Премьер-Лиги против "Лестера" в ближайшую субботу.

"Мы достаточно давно следила за Хосе, он был одним из самых заметных игроков в бельгийской лиге на протяжении трех последних лет. Он выдающимся образом выступал за "Брюгге", где становился чемпионом страны и бельгийским Игроком Года", — сообщил тренер "чаек" Крис Хьютон.


Метки Брайтон, Брюгге, Искьердо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2017 19:35

Количество просмотров Просмотров: 495

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 16.08.2017 20:19 # wolfsmensch
    я так понимаю, что в апл действует негласное правило, согласно которому, играть можно только неграм?! сколько можно то?!

    (ответить)

  2. recyjoed 16.08.2017 19:38 # recyjoed
    Норм усиляются. Составят хорошую конкуренцию манкам в борьбе за 6ое место. Могут и с арсеналам потягаться за 5ое!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: