"Саутгемптон" по-прежнему отказывается продавать Ван Дейка
Президент "Саутгемптона" Ральф Крюгер заявил, что смена хозяина клуба не меняет позицию "святых" в отношении защитника Виргила Ван Дейка — тот по-прежнему не продается.
На текущей неделе стало известно, что Катарина Либхерр продала 80% акций клуба китайскому бизнесмену Чжишену Гао, который фактически стал новым хозяином "Саутгемптона".
В связи со сменой власти на "Сент Мэри" появились подозрения, что "Саутгемптон" может смягчить свою позицию в отношении Ван Дейка, серьезный интерес к которому сохраняют "Челси" и "Ливерпуль". Однако Крюгер поспешил заверить, что все останется по-прежнему.
"Никто из наших игроков не продается, и мы не хотим продавать, поэтому он недоступен для приобретения в это окно. Мы говорили это больше, чем единожды".
"Маурисио Пеллегрино удивительным образом справляется с этой ситуацией. Она не нарушила атмосферу в раздевалке и никоим образом не сказалась на концентрации игроков на тренировках. Конечно, мы с широкими объятиями примем Виргила назад в команду", — цитирует Крюгера Daily Mirror.
16.08.2017 19:00
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