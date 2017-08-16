"Саутгемптон" по-прежнему отказывается продавать Ван Дейка

Президент "Саутгемптона" Ральф Крюгер заявил, что смена хозяина клуба не меняет позицию "святых" в отношении защитника Виргила Ван Дейка — тот по-прежнему не продается.

На текущей неделе стало известно, что Катарина Либхерр продала 80% акций клуба китайскому бизнесмену Чжишену Гао, который фактически стал новым хозяином "Саутгемптона".



В связи со сменой власти на "Сент Мэри" появились подозрения, что "Саутгемптон" может смягчить свою позицию в отношении Ван Дейка, серьезный интерес к которому сохраняют "Челси" и "Ливерпуль". Однако Крюгер поспешил заверить, что все останется по-прежнему.



"Никто из наших игроков не продается, и мы не хотим продавать, поэтому он недоступен для приобретения в это окно. Мы говорили это больше, чем единожды".



"Маурисио Пеллегрино удивительным образом справляется с этой ситуацией. Она не нарушила атмосферу в раздевалке и никоим образом не сказалась на концентрации игроков на тренировках. Конечно, мы с широкими объятиями примем Виргила назад в команду", — цитирует Крюгера Daily Mirror.