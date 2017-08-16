"Ливерпуль" отправил Шейи Оджо в "Фулхэм"

Клуб Чемпионшипа "Фулхэм" взял в аренду на сезон 2017/18 юного вингера "Ливерпуля" Шейи Оджо.

Оджо находится в системе мерсисайдского клуба с ноября 2011, когда он перебрался из академии "МК Донс". За первую команду "красных" Шейи дебютировал в январе 2016 и к настоящему моменту может похвастать 11 сыгранными матчами.



Вместе с тем Шейи успел побывать в аренде в "Уигане" и "Вулверхэмптоне", где почувствовал вкус к регулярной игре в футбол. Теперь 20-летний англичанин продолжит свое развитие в "Фулхэме".



"Он сочетает в себе великолепные физические данные с самообладанием и классом, и я знаю, что он станет отличным дополнением для нашей команды", — сообщил вице-президент "дачников" Тони Хан.