"Ливерпуль" отправил Шейи Оджо в "Фулхэм"

Шейи Оджо Клуб Чемпионшипа "Фулхэм" взял в аренду на сезон 2017/18 юного вингера "Ливерпуля" Шейи Оджо.

Оджо находится в системе мерсисайдского клуба с ноября 2011, когда он перебрался из академии "МК Донс". За первую команду "красных" Шейи дебютировал в январе 2016 и к настоящему моменту может похвастать 11 сыгранными матчами.

Вместе с тем Шейи успел побывать в аренде в "Уигане" и "Вулверхэмптоне", где почувствовал вкус к регулярной игре в футбол. Теперь 20-летний англичанин продолжит свое развитие в "Фулхэме".

"Он сочетает в себе великолепные физические данные с самообладанием и классом, и я знаю, что он станет отличным дополнением для нашей команды", — сообщил вице-президент "дачников" Тони Хан.


Метки аренда, Ливерпуль, Оджо, трансферы, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2017 18:05

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  1. blackdreamer 16.08.2017 18:12 # blackdreamer
    минус бревно
    осталось выкинуть хендерсона минолета и еще пол команды

    (ответить)

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