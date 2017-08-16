Рияду Махрезу, вероятно, придется остаться в "Лестере"

Перед вингером Риядом Махрезом замаячила реальная перспектива не исполнить свою мечту о клубе из Лиги Чемпионов, а остаться в "Лестере" на этот сезон.

Еще в конце мая игрок сборной Алжира подал прошение о трансфере, выразив желание уйти на повышение и реализовать свои спортивные амбиции.



На протяжении всего лета за Риядом охотилась "Рома", но все три ее предложения — последнее в размере 32 миллионов фунтов — были отклонены "лисами".



Как сообщает The Telegraph, "Лестер" дал четко понять "Роме", что не нуждается в деньгах и не собирается рассматривать предложения ниже 50 млн. фунтов. А приближение трансферного дедлайна оставляет "лисам" все меньше и меньше времени на поиски замены Махрезу, если тот все-таки уйдет.



Таким образом, у "Лестера" просто нет причин идти на уступки по игроку, у которого остается еще три года по контракту с зарплатой в 110 тыс. фунтов в неделю. Если не случится чуда, то этот сезон Махрез будет вынужден провести на "Кинг Пауэр".



Sky Sports добавляет, что сам Рияд не горит желанием переходить в "Рому" и желает продолжить карьеру в одном из топ-клубов Премьер-Лиги. Однако проблема в том, что английские гранды не спешат выстраиваться в очередь на 26-летнего Махреза.