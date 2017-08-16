Погба рад, что перестал быть самым дорогим игроком мира
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рад, что перестал быть самым дорогим футболистом на планете.
Прошлым летом клуб с "Олд Траффорд" заплатил 89 миллионов фунтов, чтобы вернуть Погба из "Ювентуса". Первый сезон в Премьер-Лиге Полю не удался в полной мере: игра француза порой не соответствовала внушительному ценнику.
Две недели назад Погба и вовсе утратил статус самого дорогого игрока мира: ПСЖ заплатил 198 миллионов фунтов за Неймара. С тех пор Поль успел отметиться голом в стартовом матче сезона с "Вест Хэмом" и воодушевился: теперь его будут судить по качеству игры, а не трансферной стоимости.
"В прошлом сезоне у всех на уме был трансферный ценник, все вопросы начинались именно с этого. Сейчас журналисты спрашивают меня о футболе. Это говорит о многом", - цитирует Погба The Telegraph.
16.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
чему радуется непонятно, средний игрок
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Вовремя ухватили. Сейчас уже совсем днарей по сотке продают. Деревянный Мората за 80 ужоснуться и не встать!
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Рад что стал днарем
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В этом сезоне дела у него и у всего МЮ должны наладиться.
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Классный гол забил в этом уик-энде. Но рты хэйтеров до сих пор не заняты мочой или они уже все сглотнули и опять просят дополнительную порцию
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Неймар перешел свободным агентом. Погба таки признал что стоит меньше нуля
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глори глори
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лучше бы перестал быть бревном на поле
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перестал быть самым дорогим, но не перестал быть самым лучшим игроком на планете
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