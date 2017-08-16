Погба рад, что перестал быть самым дорогим игроком мира

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рад, что перестал быть самым дорогим футболистом на планете.

Прошлым летом клуб с "Олд Траффорд" заплатил 89 миллионов фунтов, чтобы вернуть Погба из "Ювентуса". Первый сезон в Премьер-Лиге Полю не удался в полной мере: игра француза порой не соответствовала внушительному ценнику.

Две недели назад Погба и вовсе утратил статус самого дорогого игрока мира: ПСЖ заплатил 198 миллионов фунтов за Неймара. С тех пор Поль успел отметиться голом в стартовом матче сезона с "Вест Хэмом" и воодушевился: теперь его будут судить по качеству игры, а не трансферной стоимости.

"В прошлом сезоне у всех на уме был трансферный ценник, все вопросы начинались именно с этого. Сейчас журналисты спрашивают меня о футболе. Это говорит о многом", - цитирует Погба The Telegraph.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 16.08.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1572

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  1. osivori 16.08.2017 17:21 # osivori
    чему радуется непонятно, средний игрок

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  2. fc-oil 16.08.2017 17:18 # fc-oil
    Вовремя ухватили. Сейчас уже совсем днарей по сотке продают. Деревянный Мората за 80 ужоснуться и не встать!

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  3. asnural 16.08.2017 17:06 # asnural
    Рад что стал днарем

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  4. udaff 16.08.2017 16:46 # udaff
    В этом сезоне дела у него и у всего МЮ должны наладиться.

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  5. januzaj00 16.08.2017 16:35 # januzaj00
    Классный гол забил в этом уик-энде. Но рты хэйтеров до сих пор не заняты мочой или они уже все сглотнули и опять просят дополнительную порцию

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  6. nnm 16.08.2017 16:26 # nnm
    Неймар перешел свободным агентом. Погба таки признал что стоит меньше нуля

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  7. roykean11 16.08.2017 16:23 # roykean11
    глори глори

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  8. funkyfresh 16.08.2017 16:22 # funkyfresh
    лучше бы перестал быть бревном на поле

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  9. heyoung 16.08.2017 16:07 # heyoung
    перестал быть самым дорогим, но не перестал быть самым лучшим игроком на планете

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