Погба рад, что перестал быть самым дорогим игроком мира

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рад, что перестал быть самым дорогим футболистом на планете.

Прошлым летом клуб с "Олд Траффорд" заплатил 89 миллионов фунтов, чтобы вернуть Погба из "Ювентуса". Первый сезон в Премьер-Лиге Полю не удался в полной мере: игра француза порой не соответствовала внушительному ценнику.



Две недели назад Погба и вовсе утратил статус самого дорогого игрока мира: ПСЖ заплатил 198 миллионов фунтов за Неймара. С тех пор Поль успел отметиться голом в стартовом матче сезона с "Вест Хэмом" и воодушевился: теперь его будут судить по качеству игры, а не трансферной стоимости.



"В прошлом сезоне у всех на уме был трансферный ценник, все вопросы начинались именно с этого. Сейчас журналисты спрашивают меня о футболе. Это говорит о многом", - цитирует Погба The Telegraph.