"Лестер" потребовал 40 миллионов фунтов от "Челси" за Дринкуотера

Данни Дринкуотер "Челси" придется отдать все вырученные за Неманью Матича деньги, чтобы переманить полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера.

Домашнее поражение 2:3 от "Бернли" в матче первого тура Премьер-Лиги заставило "синих" активизироваться на трансферном рынке. В данный момент лондонский клуб ведет переговоры по нескольким игрокам, включая Дринкуотера.

Ранее этим летом "синие" предложили 15 млн. фунтов за Данни, но получили отказ. Как сообщает The Telegraph, сейчас "Челси" готовится увеличить сумму до 25 млн. фунтов, однако этого все равно будет мало для приобретения 27-летнего игрока сборной Англии.

Как и в переговорах с "Ромой" по вингеру Рияду Махрезу, "лисы" заняли твердую позицию и отказываются снижать установленную за своего игрока цену. "Челси" сможет приобрести Дринкуотера только за 40 млн. фунтов — ровно эту же сумму "синие" выручили с продажи Матича в "Манчестер Юнайтед".

Свою позицию "Лестер" обосновывает тем, что Дринкуотер на два года моложе Матича, имеет еще четыре года по контракту и вдобавок является доморощенным игроком, что является очень важным фактором для чемпионов Премьер-Лиги.


Метки Дринкуотер, Лестер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2017 15:00

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  1. j-silver 16.08.2017 15:44 # j-silver
    норм разводят пенсов

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  2. rav-07 16.08.2017 15:27 # rav-07
    Ни дня без урины для пинсов

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  3. bonapaart 16.08.2017 15:19 # bonapaart
    бизнес машина!
    продать топ-опорника и пытаться за те же деньги купить середняка водохлеба

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  4. blacker19 16.08.2017 15:15 # blacker19
    а помните время, когда 50 лямов за Торреса считались чем-то невероятным)

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  5. role-playin 16.08.2017 15:13 # role-playin
    Отлично, значит не купят этого днаря.

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  6. mata-hazard 16.08.2017 15:12 # mata-hazard
    Сейчас купят за 40 и в следующем году продадут за 90 в МЮ на скамейку.

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  7. meshuggah 16.08.2017 15:03 # meshuggah
    норм бизнес кар раскручивают

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