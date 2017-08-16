Венгер готов отпустить Чемберлена, Уилшира и Санчеса свободными агентами через год

Алекс Окслейд-Чемберлен и Алексис Санчес Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свою готовность пойти на "финансовые жертвы", сохранив полузащитников Алекса Окслейд-Чемберлена с Джеком Уилширом и нападающего Алексиса Санчеса на оставшийся год по их контрактам.

В данный момент сразу несколько игроков команды Венгера уже вступили в заключительный год по своим действующим контрактам. И если некоторых из них Арсен все еще надеется склонить к новым сделкам, то в случае с Санчесом совершенно понятно, что Алексис не будет продлевать сотрудничество с "канонирами".

Тем не менее, это та жертва, на которую Венгер готов пойти. Оптимизм в Арсена вселяет тот факт, что никто из его игроков с истекающими контрактами не подал прошение о трансфере.

"Давайте не будем обманывать себя: в финансовом отношении это не идеальная ситуация, и она требует некоторых жертв. Однако это не означает, что игроки, у которых идет последний год по их контрактам, не продлят свои контракты. Мы все еще работаем в этом направлении".

"Я регулярно разговариваю с игроками и высказываю им свою позицию. Они знают, чего я хочу, и каково мое отношение к их ситуации".

"Я очень рад, что никто из них не попросил о трансфере. Убежден, очень важно обладать безмятежной атмосферой и ясностью и не сомневаться в самоотдаче игроков. Именно поэтому мы разговариваем насчет трансферного окна. Важно, чтобы игрок не был мыслями наполовину здесь, наполовину там, а полностью бы сосредоточился на клубе".

"Будет ли Окслейд-Чемберлен здесь в конце сезона? Да, потому что что я высоко его ценю, и он один из тех игроков, кто на подъеме. В прошлом году он добился огромного прогресса, и лично я хочу сохранить его здесь надолго. Убежден, он будет одним из тех английских игроков, за которыми все будут наблюдать в следующие два года".

"Что касается Джека Уилшира, то в данный момент его будущее здесь. Думаю, я планирую оставить его здесь на весь сезон, а после окончания сезона мы примем решение".

"В переговорах с Алексисом Санчесом у нас нет прогресса. В данный момент он вступает в заключительный год по своему контракту и готовится к новому сезону. Переговоры никак не продвигаются".

"Действительно ли я готов отпустить Санчеса свободным агентом следующим летом? Да, это следствие того, что я сказал, к сожалению. Однако мы вынуждены сделать выбор между эффективностью на футбольном поле и финансовыми интересами. Всегда лучше, когда тебе удается найти компромисс между этими вещами, но в данном случае я отдаю приоритет спортивной стороне", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер, Окслейд-Чемберлен, Санчес, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2929

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Последние комментарии:




  1. bodom 16.08.2017 15:45 # bodom
    Пока мы едины мы непобедимы

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  2. bodom 16.08.2017 15:44 # bodom
    Что за бочку на дагов катите, на лезгинов в частности?( оxyели жи есть

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  3. golokante 16.08.2017 15:44 # golokante
    С такой политикой в Арсенал вообще никто не пойдет больше.

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  4. akadam 16.08.2017 15:42 # akadam
    Новый тренд. Джана туда же.

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  5. lfcmikki14 16.08.2017 15:39 # lfcmikki14
    У цыгана за правду пригорело. Очкошник ссаный.))

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  6. imfake 16.08.2017 15:30 # imfake
    продажа членберчлена в челси выглядела бы как рука помощи или же спасательный круг, брошенный синей помойке, которую ждет неминуемый разгром и провал в новом сезоне
    посему, думаю, Венгер все правильно делает
    надеюсь и Шекспир последует примеру деда и не продаст Дринквотера

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  7. don-antonio 16.08.2017 15:27 # don-antonio
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Лестер" потребовал 40 миллионов фунтов от "Челси" за Дринкуотера

    Источник: http://fapl.ru/posts/56715/
    нахой он вообще нужен? Продали Матича, чтобы купить такого же игрока чуть выше среднего.. Если купят, прочно сядет на бенч

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  8. don-antonio 16.08.2017 15:20 # don-antonio
    https://pp.userapi.com/c836134/v836134145/60bc5/kaJCrvSo92s.jpg
    норм

    (ответить)

  9. mancityman 16.08.2017 15:13 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c638020/v638020159/5fe84/MXK5w_XBrJA.jpg
    оно кого то вызвает и еще что то пиздит про какую то боязнь леол, доходяга блять 50 килограммовая)))))-

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  10. pauk 16.08.2017 15:09 # pauk
    Так уилкшер и так никому не нужен)))

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  11. alexrez 16.08.2017 15:08 # alexrez
    Венгер нацелился на апл. Этой тиме надо в полузащиту ещё топаря, а то будет как всегда

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  12. januzaj00 16.08.2017 15:00 # januzaj00
    Как раз лч успеют выиграть на прощание

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  13. yxaxaxaxaxa 16.08.2017 15:00 # yxaxaxaxaxa
    потому что он и сам последний год у руля команды

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  14. largo-winch 16.08.2017 14:59 # largo-winch
    Арсеналу Роджерс идеально вписался бы. и игру поставит, и бюджет будет пополнять, и оборону наладит, и за трофей поборется

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  15. moneymaker 16.08.2017 14:58 # moneymaker
    Ожидания
    Оставить команду наследнику

    Реальность
    .......

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  16. lfcmikki14 16.08.2017 14:53 # lfcmikki14
    Лезгины петухи

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  17. baggich-red 16.08.2017 14:53 # baggich-red
    А можно продать их за 100+ и купить новых. Это же пахнет провалом. Не возьмут АПЛ, и что потом? Венгер аут? Ведь после Рождества уходящие игроки не будут рвать жилы, имхо

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  18. skychnie-oboi 16.08.2017 14:51 # skychnie-oboi
    Горжусь что я КРАСНЫЙ СКАУЗЕР - а не какой то там ГГ-шник, пинс или скамер.

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  19. lfcmikki14 16.08.2017 14:49 # lfcmikki14
    Вызвал дагестанца с сайта раз на раз. Это Мурад Гасанов. Чаки ЛФК. ХАМАНН 20.

    Крч говорил, что раз на раз в любой момент выскочит. А сам соскочил типо дела есть.

    Почему дагестанцы такие ссыкуны?

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  20. fc-oil 16.08.2017 14:41 # fc-oil
    Гробит Арсенал. Очевидно, что очень скоро на пенсию уйдет, вот и тянет в могилу клуб. Надо было увольнять этого бестрофейника. За два года этот физрук все равно ничего не выиграет. Сейчас все игроков распустит, а другой коуч разгребай. Скользкий человек этот Венгер.

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