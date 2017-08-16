Венгер готов отпустить Чемберлена, Уилшира и Санчеса свободными агентами через год

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свою готовность пойти на "финансовые жертвы", сохранив полузащитников Алекса Окслейд-Чемберлена с Джеком Уилширом и нападающего Алексиса Санчеса на оставшийся год по их контрактам.

В данный момент сразу несколько игроков команды Венгера уже вступили в заключительный год по своим действующим контрактам. И если некоторых из них Арсен все еще надеется склонить к новым сделкам, то в случае с Санчесом совершенно понятно, что Алексис не будет продлевать сотрудничество с "канонирами".



Тем не менее, это та жертва, на которую Венгер готов пойти. Оптимизм в Арсена вселяет тот факт, что никто из его игроков с истекающими контрактами не подал прошение о трансфере.



"Давайте не будем обманывать себя: в финансовом отношении это не идеальная ситуация, и она требует некоторых жертв. Однако это не означает, что игроки, у которых идет последний год по их контрактам, не продлят свои контракты. Мы все еще работаем в этом направлении".



"Я регулярно разговариваю с игроками и высказываю им свою позицию. Они знают, чего я хочу, и каково мое отношение к их ситуации".



"Я очень рад, что никто из них не попросил о трансфере. Убежден, очень важно обладать безмятежной атмосферой и ясностью и не сомневаться в самоотдаче игроков. Именно поэтому мы разговариваем насчет трансферного окна. Важно, чтобы игрок не был мыслями наполовину здесь, наполовину там, а полностью бы сосредоточился на клубе".



"Будет ли Окслейд-Чемберлен здесь в конце сезона? Да, потому что что я высоко его ценю, и он один из тех игроков, кто на подъеме. В прошлом году он добился огромного прогресса, и лично я хочу сохранить его здесь надолго. Убежден, он будет одним из тех английских игроков, за которыми все будут наблюдать в следующие два года".



"Что касается Джека Уилшира, то в данный момент его будущее здесь. Думаю, я планирую оставить его здесь на весь сезон, а после окончания сезона мы примем решение".



"В переговорах с Алексисом Санчесом у нас нет прогресса. В данный момент он вступает в заключительный год по своему контракту и готовится к новому сезону. Переговоры никак не продвигаются".



"Действительно ли я готов отпустить Санчеса свободным агентом следующим летом? Да, это следствие того, что я сказал, к сожалению. Однако мы вынуждены сделать выбор между эффективностью на футбольном поле и финансовыми интересами. Всегда лучше, когда тебе удается найти компромисс между этими вещами, но в данном случае я отдаю приоритет спортивной стороне", — цитирует Венгера Evening Standard.