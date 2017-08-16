Венгер готов отпустить Чемберлена, Уилшира и Санчеса свободными агентами через год
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свою готовность пойти на "финансовые жертвы", сохранив полузащитников Алекса Окслейд-Чемберлена с Джеком Уилширом и нападающего Алексиса Санчеса на оставшийся год по их контрактам.
В данный момент сразу несколько игроков команды Венгера уже вступили в заключительный год по своим действующим контрактам. И если некоторых из них Арсен все еще надеется склонить к новым сделкам, то в случае с Санчесом совершенно понятно, что Алексис не будет продлевать сотрудничество с "канонирами".
Тем не менее, это та жертва, на которую Венгер готов пойти. Оптимизм в Арсена вселяет тот факт, что никто из его игроков с истекающими контрактами не подал прошение о трансфере.
"Давайте не будем обманывать себя: в финансовом отношении это не идеальная ситуация, и она требует некоторых жертв. Однако это не означает, что игроки, у которых идет последний год по их контрактам, не продлят свои контракты. Мы все еще работаем в этом направлении".
"Я регулярно разговариваю с игроками и высказываю им свою позицию. Они знают, чего я хочу, и каково мое отношение к их ситуации".
"Я очень рад, что никто из них не попросил о трансфере. Убежден, очень важно обладать безмятежной атмосферой и ясностью и не сомневаться в самоотдаче игроков. Именно поэтому мы разговариваем насчет трансферного окна. Важно, чтобы игрок не был мыслями наполовину здесь, наполовину там, а полностью бы сосредоточился на клубе".
"Будет ли Окслейд-Чемберлен здесь в конце сезона? Да, потому что что я высоко его ценю, и он один из тех игроков, кто на подъеме. В прошлом году он добился огромного прогресса, и лично я хочу сохранить его здесь надолго. Убежден, он будет одним из тех английских игроков, за которыми все будут наблюдать в следующие два года".
"Что касается Джека Уилшира, то в данный момент его будущее здесь. Думаю, я планирую оставить его здесь на весь сезон, а после окончания сезона мы примем решение".
"В переговорах с Алексисом Санчесом у нас нет прогресса. В данный момент он вступает в заключительный год по своему контракту и готовится к новому сезону. Переговоры никак не продвигаются".
"Действительно ли я готов отпустить Санчеса свободным агентом следующим летом? Да, это следствие того, что я сказал, к сожалению. Однако мы вынуждены сделать выбор между эффективностью на футбольном поле и финансовыми интересами. Всегда лучше, когда тебе удается найти компромисс между этими вещами, но в данном случае я отдаю приоритет спортивной стороне", — цитирует Венгера Evening Standard.
16.08.2017 14:00
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Последние комментарии:
Пока мы едины мы непобедимы
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Что за бочку на дагов катите, на лезгинов в частности?( оxyели жи есть
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С такой политикой в Арсенал вообще никто не пойдет больше.
(ответить)
Новый тренд. Джана туда же.
(ответить)
У цыгана за правду пригорело. Очкошник ссаный.))
(ответить)
продажа членберчлена в челси выглядела бы как рука помощи или же спасательный круг, брошенный синей помойке, которую ждет неминуемый разгром и провал в новом сезоне
посему, думаю, Венгер все правильно делает
надеюсь и Шекспир последует примеру деда и не продаст Дринквотера
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Лестер" потребовал 40 миллионов фунтов от "Челси" за Дринкуотера
Источник: http://fapl.ru/posts/56715/
нахой он вообще нужен? Продали Матича, чтобы купить такого же игрока чуть выше среднего.. Если купят, прочно сядет на бенч
(ответить)
https://pp.userapi.com/c836134/v836134145/60bc5/kaJCrvSo92s.jpg
норм
(ответить)
https://pp.userapi.com/c638020/v638020159/5fe84/MXK5w_XBrJA.jpg
оно кого то вызвает и еще что то пиздит про какую то боязнь леол, доходяга блять 50 килограммовая)))))-
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Так уилкшер и так никому не нужен)))
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Венгер нацелился на апл. Этой тиме надо в полузащиту ещё топаря, а то будет как всегда
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Как раз лч успеют выиграть на прощание
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потому что он и сам последний год у руля команды
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Арсеналу Роджерс идеально вписался бы. и игру поставит, и бюджет будет пополнять, и оборону наладит, и за трофей поборется
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Ожидания
Оставить команду наследнику
Реальность
.......
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Лезгины петухи
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А можно продать их за 100+ и купить новых. Это же пахнет провалом. Не возьмут АПЛ, и что потом? Венгер аут? Ведь после Рождества уходящие игроки не будут рвать жилы, имхо
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Горжусь что я КРАСНЫЙ СКАУЗЕР - а не какой то там ГГ-шник, пинс или скамер.
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Вызвал дагестанца с сайта раз на раз. Это Мурад Гасанов. Чаки ЛФК. ХАМАНН 20.
Крч говорил, что раз на раз в любой момент выскочит. А сам соскочил типо дела есть.
Почему дагестанцы такие ссыкуны?
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Гробит Арсенал. Очевидно, что очень скоро на пенсию уйдет, вот и тянет в могилу клуб. Надо было увольнять этого бестрофейника. За два года этот физрук все равно ничего не выиграет. Сейчас все игроков распустит, а другой коуч разгребай. Скользкий человек этот Венгер.
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