"Суонси" договорился о возвращении Бони
Часть средств с продажи плеймейкера Гульфи Сигурдссона "Суонси" направит на возвращение в клуб нападающего "Манчестер Сити" Вильфрида Бони.
Накануне авторитетному изданию The Guardian стало известно, что "Суонси", наконец, согласовал продажу Сигурдссона в "Эвертон". Мерсисайдский клуб заплатит за 27-летнего исландца 45 миллионов фунтов, а "лебеди" в свою очередь активизируют кампанию по привлечению новичков.
По информации источника, первым делом "Суонси" потратится на возвращение 28-летнего Бони. Ивуариец оказался не нужен главному тренеру "Сити" Пепу Гвардиоле и теперь вправе покинуть "Этихад".
На протяжении полутора сезонов Вильфрид блестяще выступал за "лебедей" и даже стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги по итогам 2014 года. Валлийский клуб уже согласовал основные детали сделки и надеется оформить сделку в самое ближайшее время.
16.08.2017 13:00
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По итогам 14 года лучшим бомбардиром был Суарез. Или имеется ввиду календарный год?
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