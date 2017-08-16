"Суонси" договорился о возвращении Бони

Часть средств с продажи плеймейкера Гульфи Сигурдссона "Суонси" направит на возвращение в клуб нападающего "Манчестер Сити" Вильфрида Бони.

Накануне авторитетному изданию The Guardian стало известно, что "Суонси", наконец, согласовал продажу Сигурдссона в "Эвертон". Мерсисайдский клуб заплатит за 27-летнего исландца 45 миллионов фунтов, а "лебеди" в свою очередь активизируют кампанию по привлечению новичков.



По информации источника, первым делом "Суонси" потратится на возвращение 28-летнего Бони. Ивуариец оказался не нужен главному тренеру "Сити" Пепу Гвардиоле и теперь вправе покинуть "Этихад".



На протяжении полутора сезонов Вильфрид блестяще выступал за "лебедей" и даже стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги по итогам 2014 года. Валлийский клуб уже согласовал основные детали сделки и надеется оформить сделку в самое ближайшее время.