Светская хроника за среду

Алекс Окслейд-Чемберлен хочет получать в "Челси" 150 тысяч фунтов в неделю. "Тоттенхэм" договорился с Сержем Орье. "Вест Бромвич" назвал "Суонси" цену за Насера Шадли. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен требует от "Челси" контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю. (Goal)



"Челси" готовится предложить 50 млн. фунтов за защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза. (The Sun)



"Челси" все еще пытается заполучить нападающего "Торино" Андреа Белотти. (Daily Star)



"Депортиво" работает над трансфером нападающего "Челси" Диего Косты. (La Voz de Galicia)



Защитник ПСЖ Серж Орье согласовал условия личного контракта с "Тоттенхэмом". (L'Equipe)



"Аякс" хочет получить 40 млн. фунтов от "Тоттенхэма" за защитника Давинсона Санчеса. (Evening Standard)



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни стал одной из приоритетных трансферных целей "Ювентуса". (The Sun)



"Интер" интересуется защитником "Манчестер Сити" Эльякимом Мангала. (Sky Sports)



"Вест Хэм" переключится на полузащитника "Порту" Данилу Перейру, если не сможет согласовать переход Вильяма Карвалью из "Спортинга". (Daily Mirror)



"Спортинг" отпустит Карвалью в "Вест Хэм" только за 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Халл" отклонил предложение "Бернли" в 10 млн. фунтов о покупке полузащитника Сэма Клукаса. (Sky Sports)



"Уотфорд" нацелился на нападающего "Лестера" Ислама Слимани. (The Sun)



"Монако" и "Саутгемптон" сражаются за нападающего "Атлетико" Лусиано Вьетто. (Marca)



"Вест Бромвич" потребовал 25 млн. фунтов от "Суонси" за полузащитника Насера Шадли. (The Telegraph)



"Саутгемптон" предложит 15 млн. фунтов за защитника "Лацио" Уэсли Худта в случае расставания с Виргилом Ван Дейком. (Daily Express)



Полузащитник "Борнмута" Макс Градель будет арендован "Тулузой". (Sky Sports)







Другое



Голкипер "Сити" Эдерсон впервые в своей карьере был вызван в сборную Бразилии. (Manchester Evening News)



Защитники "Ньюкасла" Пол Дамметт и Флориан Лежен пропустят несколько недель из-за травм, полученных в матче первого тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма". (BBC)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха выбыл из строя на месяц. (The Guardian)



Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте возобновил тренировки после перелома руки, полученного во время летнего отпуска. (Sky Sports)



Экс-полузащитник "Бернли" Джо Бартон ожидает, что главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес будет уволен до Рождества. (talkSPORT)