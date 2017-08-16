"Стоук" арендовал Хесе Родригеса и продал Хоселу в Ньюкасл

Хесе Родригес "Стоук" арендовал на один сезон вингера ПСЖ Хесе Родригеса, а также отпустил нападающего Хоселу в "Ньюкасл".

Перед началом сезона "Стоук" продал ведущего вингера Марко Арнаутовича в "Вест Хэм". На замену ему "гончары" выписали Максиму Шупо-Мотинга из "Шальке-04", а теперь заручились услугами 24-летнего Хесе на правах аренды.

"Хесе был очень востребован, когда ПСЖ решил его отпустить, поэтому мы рады, что он выбрал именно наш клуб. Да, в Париже он провел не самый лучший отрезок карьеры, но он по-прежнему молод и голоден и хочет произвести впечатление в Премьер-Лиге", - сообщил исполнительный директор "Стоука" Тони Скоулз.

Также сегодня "гончары" договорились о продаже нападающего Хоселу в "Ньюкасл". Воспитанник "Реала" забил всего четыре мяча за "Стоук", а прошлый сезон отыграл на правах аренды за "Депортиво".



Метки аренда, Ньюкасл, ПСЖ, Родригес, Стоук, трансферы, Хоселу

Автор foxmcfc   

Дата 16.08.2017 11:25

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  1. mancityman 16.08.2017 12:01 # mancityman
    Ой бля

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  2. budun 16.08.2017 11:29 # budun
    как вообще этот кусок говна умудрились пихнуть парижу за 30-ку..

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  3. staryi-eblan 16.08.2017 11:26 # staryi-eblan
    РЕАЛьных становится все больше в Англии.
    Уже вижу: забьет Пенсам на Бридже

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