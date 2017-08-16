Гюндоган сыграл в футбол впервые за восемь месяцев
Накануне вечером полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вернулся на поле, впервые сыграв за "горожан" за восемь последних месяцев.
Напомним, что в декабре прошлого года Гюндоган порвал крестообразные связки колена. Восстановление Илкая затянулось настолько, что немцу пришлось пропустить оставшуюся часть минувшего сезона и всю подготовку к новому.
В прошлом месяце Гюндоган признался, что не понимает, почему ему сопутствуют сплошные неудачи с травмами. Первый шаг к окончательному возвращению на поле 25-летний полузащитник сделал накануне.
В товарищеском матче против испанской "Жироны" Илкай появился на замену, проведя заключительные 20 минут встречи, проигранной "Сити" 1:0. Ожидается, что в рамках Премьер-Лиги Гюндоган поможет "горожанам" уже в сентябре.
16.08.2017 10:00
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и как? ножки не болят?
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