Гюндоган сыграл в футбол впервые за восемь месяцев

Накануне вечером полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вернулся на поле, впервые сыграв за "горожан" за восемь последних месяцев.

Напомним, что в декабре прошлого года Гюндоган порвал крестообразные связки колена. Восстановление Илкая затянулось настолько, что немцу пришлось пропустить оставшуюся часть минувшего сезона и всю подготовку к новому.



В прошлом месяце Гюндоган признался, что не понимает, почему ему сопутствуют сплошные неудачи с травмами. Первый шаг к окончательному возвращению на поле 25-летний полузащитник сделал накануне.



В товарищеском матче против испанской "Жироны" Илкай появился на замену, проведя заключительные 20 минут встречи, проигранной "Сити" 1:0. Ожидается, что в рамках Премьер-Лиги Гюндоган поможет "горожанам" уже в сентябре.