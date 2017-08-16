Ивана Перишича не будет в "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" лишился последних шансов на приобретение вингера "Интера" Ивана Перишича после того, как игрок решил заключить новый контракт со своим клубом вместо переезда в Англию.
На протяжении всего лета главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо охотился за Перишичем, который, по его замыслу, должен был оживить фланговую игру "Юнайтед" и стать подносчиком снарядов для Ромелу Лукаку.
Долгое время два клуба не могли договориться относительно стоимости 28-летнего хорвата, и вот теперь стало окончательно понятно, что сделки не будет. Sky Sports располагает информацией, что Иван более не хочет переезжать в Манчестер и в скором времени заключит новый контракт с "Интером".
"Перишич настроен остаться. Был момент, когда он раздумывал над трансфером, но он проявил себя как профессионал и поступил правильно, придя к решению остаться", — сообщил на днях наставник "Интера" Лучано Спаллетти.
16.08.2017 09:00
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Последние комментарии:
шикарная новость.
Для всех фанов МЮ и Марсьяля.
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Абсолютно все ссут на скум
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Как же тонка грань между нужен был и не нужен был))) скум такой скум
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Последней каплей был выход Марсиаля с банки в матче с Вест Хэмом)
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ну и славно, пусть лучше марсиянин отжигает вместо него, а этот старпер в синюю помойку подайдет
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Не нужен был.
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Ну-ка, скумы, быстро переобулись и сказали коронную фразу.
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