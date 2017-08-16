Ивана Перишича не будет в "Юнайтед"

Иван Перишич "Манчестер Юнайтед" лишился последних шансов на приобретение вингера "Интера" Ивана Перишича после того, как игрок решил заключить новый контракт со своим клубом вместо переезда в Англию.

На протяжении всего лета главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо охотился за Перишичем, который, по его замыслу, должен был оживить фланговую игру "Юнайтед" и стать подносчиком снарядов для Ромелу Лукаку.

Долгое время два клуба не могли договориться относительно стоимости 28-летнего хорвата, и вот теперь стало окончательно понятно, что сделки не будет. Sky Sports располагает информацией, что Иван более не хочет переезжать в Манчестер и в скором времени заключит новый контракт с "Интером".

"Перишич настроен остаться. Был момент, когда он раздумывал над трансфером, но он проявил себя как профессионал и поступил правильно, придя к решению остаться", — сообщил на днях наставник "Интера" Лучано Спаллетти.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2017 09:00

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  1. andros13 16.08.2017 09:58 # andros13
    шикарная новость.
    Для всех фанов МЮ и Марсьяля.

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  2. lfcmikki14 16.08.2017 09:56 # lfcmikki14
    Абсолютно все ссут на скум

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  3. rollik707 16.08.2017 09:54 # rollik707
    Как же тонка грань между нужен был и не нужен был))) скум такой скум

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  4. nggdy 16.08.2017 09:48 # nggdy
    Последней каплей был выход Марсиаля с банки в матче с Вест Хэмом)

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  5. mu-fc 16.08.2017 09:31 # mu-fc
    ну и славно, пусть лучше марсиянин отжигает вместо него, а этот старпер в синюю помойку подайдет

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  6. stepan-jam-boss 16.08.2017 09:06 # stepan-jam-boss
    Не нужен был.

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  7. paul-shark 16.08.2017 09:04 # paul-shark
    Ну-ка, скумы, быстро переобулись и сказали коронную фразу.

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