Ивана Перишича не будет в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" лишился последних шансов на приобретение вингера "Интера" Ивана Перишича после того, как игрок решил заключить новый контракт со своим клубом вместо переезда в Англию.

На протяжении всего лета главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо охотился за Перишичем, который, по его замыслу, должен был оживить фланговую игру "Юнайтед" и стать подносчиком снарядов для Ромелу Лукаку.



Долгое время два клуба не могли договориться относительно стоимости 28-летнего хорвата, и вот теперь стало окончательно понятно, что сделки не будет. Sky Sports располагает информацией, что Иван более не хочет переезжать в Манчестер и в скором времени заключит новый контракт с "Интером".



"Перишич настроен остаться. Был момент, когда он раздумывал над трансфером, но он проявил себя как профессионал и поступил правильно, придя к решению остаться", — сообщил на днях наставник "Интера" Лучано Спаллетти.