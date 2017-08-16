Венгер надеется продлить контракт с Окслейд-Чемберленом

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что клуб продлит контракт с вингером Алексом Окслейд-Чемберленом.

С начала года "канониры" не могут договориться о продлении сотрудничества со своими звездами - плеймейкером Месутом Озилом и вингером Алексисом Санчесом. Переговоры по обоим игрокам приостановлены.



Меньше шума вокруг будущего Окслейд-Чемберлена, хотя действующий контракт англичанина тоже истекает через 12 месяцев. Уже известно, что заполучить Алекса вознамерился "Челси".



Тем не менее, Венгер исключил уход 23-летнего игрока до конца августа. Наоборот, Арсен надеется продлить контракт с Окслейд-Чемберленом и склонить того к новой сделке вместе с Санчесом и Озилом.



"Мы всегда хотели сохранить Санчеса, и мы надеемся, что сможем продлить контракт с ним, а также с Окслейд-Чемберленом и Озилом", - сообщил Венгер в эфире Bein Sport.