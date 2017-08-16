Венгер надеется продлить контракт с Окслейд-Чемберленом

Алекс Окслейд-Чемберлен и Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что клуб продлит контракт с вингером Алексом Окслейд-Чемберленом.

С начала года "канониры" не могут договориться о продлении сотрудничества со своими звездами - плеймейкером Месутом Озилом и вингером Алексисом Санчесом. Переговоры по обоим игрокам приостановлены.

Меньше шума вокруг будущего Окслейд-Чемберлена, хотя действующий контракт англичанина тоже истекает через 12 месяцев. Уже известно, что заполучить Алекса вознамерился "Челси".

Тем не менее, Венгер исключил уход 23-летнего игрока до конца августа. Наоборот, Арсен надеется продлить контракт с Окслейд-Чемберленом и склонить того к новой сделке вместе с Санчесом и Озилом.

"Мы всегда хотели сохранить Санчеса, и мы надеемся, что сможем продлить контракт с ним, а также с Окслейд-Чемберленом и Озилом", - сообщил Венгер в эфире Bein Sport.



Метки Арсенал, Венгер, Окслейд-Чемберлен

Автор foxmcfc   

Дата 16.08.2017 08:00

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  1. gringo1990 16.08.2017 09:50 # gringo1990
    Котакбас-шал

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  2. rollik707 16.08.2017 09:48 # rollik707
    Ну как обычно не себе не людям. Как же заипал этот г0вностарик

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  3. stylo 16.08.2017 09:00 # stylo
    Это наш будущий воспитанник

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