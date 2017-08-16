Травма может помешать Баркли покинуть "Эвертон"

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли рискует провести в лазарете полтора месяца, что ставит под угрозу его уход из мерсисайдского клуба этим летом.

Накануне вечером "ириски", наконец, согласовали размер компенсации за полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона. Как кажется, этот трансфер должен поставить крест на карьере Баркли на "Гудисон Парк".



Однако в минувший понедельник Росс получил повреждение на тренировке. По информации Daily Mail, углубленное обследование обнаружило у 23-летнего англичанина надрыв задней поверхности бедра.



Таким образом, снова сыграть в футбол Баркли удастся только в октябре, и это может негативно сказаться на интересе к Россу со стороны "Тоттенхэма", "Челси" и "Арсенала".



Добавим, что у Баркли по-прежнему остается только один год по контракту с "Эвертоном". "Тоттенхэм", который принято считать претендентом номер один на Росса, отказывается переплачивать за англичанина и вдобавок активно работает над альтернативным вариантом — Пап Шейком Диопом из "Сельты".