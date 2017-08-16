Клопп: "Александер-Арнольд — невероятный молодой игрок"

После победы 1:2 в гостях у "Хоффенхайма" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего защитника Трента Александер-Арнольда "невероятным молодым игроком".

Подопечные Клоппа просто ужасно начали квалификационный матч Лиги Чемпионов и даже могли пропустить быстрый гол, если бы не отраженный Симоном Миньоле пенальти.



Переломить ход игры и обрести уверенность "красным" помог 18-летний Александер Арнольд, великолепно исполнивший штрафной удар на 35-й минуте. И хотя в концовке матча Трент допустил ошибку в обороне и позволил "Хоффенхайму" отыграть один гол, это не испортило впечатление Клоппа от европейского дебюта своего юниора.



"Должен сказать, когда 18-летний парень забивает со штрафного, это гораздо интереснее и волнующе для меня, нежели маленькая ошибка в обороне. Он невероятный молодой игрок. Вообще-то, это я сказал ему нанести удар — он единственный, кто мог это сделать. Он исполняет штрафные лучше, чем когда-либо удавалось мне".



"Я сказал ему пробить, потому что в прошлом сезоне я много раз видел, как он исполняет штрафные за команду U-23 — и ему удался один из его фирменных голов. Между ним и Беном Вудберном существует большая конкуренция за право исполнять штрафные, и это помогает тренеру. Это очень важно и очень хорошо для нас".



"Это был напряженный матч для него. Ему предстоит еще многому научиться. В эпизоде с пропущенным голом он думал, что там офсайд, но офсайда не было, к сожалению. Трент отличный игрок, и должен сказать, я предпочитаю 2:1, нежели 1:0", — цитирует Клоппа The Independent.