"Ливерпуль" обыграл в гостях "Хоффенхайм"
"Ливерпуль" сделал шаг на пути к групповому этапу Лиги Чемпионов, выиграв первый матч раунда плей-офф квалификации против "Хоффенхайма" со счетом 1:2.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп доверился тем же 11 игрокам, что и в матче первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3). Альберто Морено и Трент Александер-Арнольд остались на флангах обороны, Роберто Фирмино — на острие атак.
Матч начался со штурма хозяев. Защитники "Ливерпуля" нервничали и много ошибались, а фланг Морено выглядел особенно уязвимым.
Натиск "Хоффенхайма" принес свои плоды уже спустя 10 минут, когда Деян Ловрен был вынужден нарушить правила на экс-вингере "Арсенала" Серже Гнабри. Рефери с подсказки своего помощника назначил пенальти, однако Андрей Крамарич пробил неудачно, и Симон Миньоле спас свою команду.
На 15-й минуте "красные" огрызнулись выходом один на один Мохамеда Салаха. Египтянин, находясь под прессингом преследующего защитника, пробил мимо из пределов штрафной площади.
Постепенно игра стала более-менее равной, а на 35-й минуте "Ливерпуль" и вовсе открыл счет. 18-летний Александер-Арнольд классно обвел стенку ударом со штрафного, заработанного Садио Мане — 0:1.
Перед самым перерывом Ловрен едва не удвоил счет, нанеся удар головой рядом со штангой. А в начале второго тайма гости упустили еще один момент, когда Фирмино с близкого расстояния не смог пробить голкипера.
Во втором тайме "красные" добавили в уверенности, и даже можно сказать, захватили контроль над игрой. А на 74-й минуте Джеймс Милнер, заменивший Джордана Хендерсона, по старой привычке оказался на левом краю, откуда вошел в штрафную и нанес удар. Рикошетом от подбородка Ховарда Нордтвейта мяч залетел в дальний верхний угол ворот — 0:2.
Для "Ливерпуля" все складывалось как по маслу, но секундная расслабленность в концовке смазала впечатление от этого матча. На 87-й минуте Александер-Арнольд отвлекся на споры с рефери и отпустил Мака Ута, который с левой ноги расстрелял Миньоле — 1:2.
"Ливерпуль" одержал победу, но с некоторым привкусом горечи — победа 0:2 была бы гораздо приятнее и убедительнее. Так или иначе, но теперь все решится в ответной встрече команд на "Энфилде" через неделю.
"Хоффенхайм" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:2 (0:1)
Голы: Ут 87 — Александер-Арнольд 35, Нордтвейт 74 (авт).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Бичакчич (Нордтвейт 52), Рупп (Амири 53), Фогт, Гнабри (Ут 71), Демирбай, Цубер, Крамарич, Вагнер.
"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане (Груич 89), Фирмино (Соланке 84).
Предупреждения: Бичакчич, Хюбнер — Александер-Арнольд, Джан.
15.08.2017 23:40
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Последние комментарии:
2.11 - 2.05
а ливерпоол-то дерьмо.
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Согласно последней информации от Rousing the Kop, в случае квалификации в групповую стадию Лиги чемпионов, Наби Кейта готов детальнее рассмотреть предложение «Ливерпуля». Слова Ральфа Рангника это подтверждают.
Ориентировочная стоимость, над которой «РБ Лейпциг» готов подумать – £80+m.
Если все выдастся удачно, трансфер может быть оформлен в последние дни трансферного окна
ЕЕЕЕ РООООООКККККККК
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Не знаю как вы, а я бы щас обсудил трансферную кампанию Челси.
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Пздц от кол-ва батхерта аж голова разболелась.
1-2 счет как ниибаца фарт, но счет приятный. Последний гол нам это минимум что могло бы с нами произойти. Парачка мыслей:
1. Морена просто террорист. Я полыхал весь матч от его позиционки, минетов и полной прострации на поле весь матч. Я не понимаю почему он игрок лфк. На таком же уровне я ненавидел только даунинга, обоих сиссок и кончески. Думаю мб стоит задрочиться и сделать огромную нарезку его нескончаемых косяков и привозов и загрузить на ютуб? Мб эта xyйня если раскрутится то может стать толчком для продажи этого уебана?
2. Ловрен почти такая же ебанная днина. 2 гол на его совести ибо не сделал шаг вперед и не ушел с линии офсайда. Так же везение что не дали пенку из-за его корявой руки и не забили с его пенки.
3. Мигноль лучший. То что он номер 1 гк щас не обсуждаемо. Кого-нибудь из пары Уорд/Кариус надо отдавать в аренду.
4. Тренду обрасти мясом и опытом и вытеснит Клайна как некой делать.
5. Вейн, чан и Хендо были абсолютными нулями. Центр поля просто отсутствовал, что в созидании, что в обороне.
6. А ни одной внятной замены то в цпз и нет как бэ..
7. Не имеет значение вместо кого, но Милнер должен быть в основе железобетонно.
8. Салах вообще норм игрочишка, но сегодня все его решения были не верными.
9. Мане самый пиздатый полевой игрок.
10. Судья все спорные решения, кроме эпизода с голом Милли принимали в сторону Хофена.
11. Колбасятки, прошу не выебываться раньше времени и не считать что мы уже вышли из этой пары, в ответке может случиться все что угодно.
12. Если бы Клопп был гибким и не таким принципиальным в своих методах, мб стал бы самым топовым коучем в мире. А так пока он полутоп. Как и весь лфк.
Источник: http://fapl.ru/posts/56704/
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Ловрен уебан тупой, Морено 6лять задушить мало. Заебали уже все эти лица в защите. Миньоле сегодня крупно повезло, ток в него и били. Поставьте Милнера куда угодно, будет не хуже как минимум
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у Салаха правая нога для ходьбы, или сегодня он на тренировку вышел?
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Ливерпульчик хорош. Изи выход.
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Если бы не пару спасительных голов Вейналдума, так бы хэйтил на раз. Хз что увидел в нем Клеп. Сильно посредственный игрок со слабым пасом и не менее слабой техникой. А когда его берут в натиск то вообще молчу. Нет бы пас отдать, нет он делает паучий вид растопырив все конечности, будто укрывает корпусом и теряет легко мяч. Кейта бы щя.
На поле нет лидера. Не в плане ментальности, а в плане игры. Некому дирижировать
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Александр-Арнольд ТОП, скоро в ПСЖ или МС за 70 млн.
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Что-то не вижу Арсенала в участниках нынешней ЛЧ. Ну да ладно. Они, кстати, сколько раз ее выигрывали? Вики не находит информацию, сами проверьте. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Шлюхсенал_(футбольный_клуб,_Лондон)
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Фирмино не нападающий.
Арнольд и Морено не защитники.
Ловрен с Матипом привозят по очереди.
Хендо, Вейналдум, Мане не в форме.
Джан лишний игрок на поле.
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выше петор
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Не понял. кто Это??? что за хомяки тут повылазили??? МЮ, Арс, Ливер. МС..??? Кто Это*** ??? Ждём расстановки на свои места. дешёвки вы.. с Хоффенвхуйвам... А когда то Милан в сильнейшем с 0-3 брали.. Кукарекалы...
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Неубедительно совсем конечно, но победы не пахнут. Тем более в гостях, хороший результат. Кстати не пойму претензий к Ловрену и Морено, никаких особых косяков не допустили, отыграли норм. А Миньоле так вообще ссыт на хейтеров в очередной раз, что уже стало трендом. Чувак тащит уже второй сезон на уровне, а они всё не успокоятся. Если бы не он, хуй увидели бы ЛЧ в этом сезоне. Да и сегодня реально спас три раза, без учёта пенки.
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Какие же днари в защите блеть, как дцп передвигаются, хоть сейчас бы сжечь пару Ловрен-Матип
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норм защита в ливере, огребать в АПЛ будут по полной ))
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стремно, конечно сыграли, особенно в обороне, ловить в лч нечего с такой игрой. спасибо миньоле, спас всех защей от серьезного бичевания.
немцы очень понравились, толково отыграли, у их тренера большое будущее.
надеюсь 2 матча ливерпуля уже явно показали руководству, что новички в защиту необходимы. пусть шевелятся, благо время еще есть. также без котиньо и лалланы в центре никакого креатива нет.
не дай бог с таким составом остаться в сентябре
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Счет справедливый.2-0 так же не давал бы расслабить булки.
А тк все как надо 2 гола на выезде заепок.
Защита ГАВНО *с 50 степени.Хотя какая может быть степень у гавна.Гавно и Африке Ловрен.
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Збс матч, было интересно.
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отскок
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