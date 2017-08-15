"Ливерпуль" обыграл в гостях "Хоффенхайм"

"Ливерпуль" сделал шаг на пути к групповому этапу Лиги Чемпионов, выиграв первый матч раунда плей-офф квалификации против "Хоффенхайма" со счетом 1:2.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп доверился тем же 11 игрокам, что и в матче первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3). Альберто Морено и Трент Александер-Арнольд остались на флангах обороны, Роберто Фирмино — на острие атак.



Матч начался со штурма хозяев. Защитники "Ливерпуля" нервничали и много ошибались, а фланг Морено выглядел особенно уязвимым.



Натиск "Хоффенхайма" принес свои плоды уже спустя 10 минут, когда Деян Ловрен был вынужден нарушить правила на экс-вингере "Арсенала" Серже Гнабри. Рефери с подсказки своего помощника назначил пенальти, однако Андрей Крамарич пробил неудачно, и Симон Миньоле спас свою команду.



На 15-й минуте "красные" огрызнулись выходом один на один Мохамеда Салаха. Египтянин, находясь под прессингом преследующего защитника, пробил мимо из пределов штрафной площади.



Постепенно игра стала более-менее равной, а на 35-й минуте "Ливерпуль" и вовсе открыл счет. 18-летний Александер-Арнольд классно обвел стенку ударом со штрафного, заработанного Садио Мане — 0:1.



Перед самым перерывом Ловрен едва не удвоил счет, нанеся удар головой рядом со штангой. А в начале второго тайма гости упустили еще один момент, когда Фирмино с близкого расстояния не смог пробить голкипера.



Во втором тайме "красные" добавили в уверенности, и даже можно сказать, захватили контроль над игрой. А на 74-й минуте Джеймс Милнер, заменивший Джордана Хендерсона, по старой привычке оказался на левом краю, откуда вошел в штрафную и нанес удар. Рикошетом от подбородка Ховарда Нордтвейта мяч залетел в дальний верхний угол ворот — 0:2.



Для "Ливерпуля" все складывалось как по маслу, но секундная расслабленность в концовке смазала впечатление от этого матча. На 87-й минуте Александер-Арнольд отвлекся на споры с рефери и отпустил Мака Ута, который с левой ноги расстрелял Миньоле — 1:2.



"Ливерпуль" одержал победу, но с некоторым привкусом горечи — победа 0:2 была бы гораздо приятнее и убедительнее. Так или иначе, но теперь все решится в ответной встрече команд на "Энфилде" через неделю.



"Хоффенхайм" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:2 (0:1)



Голы: Ут 87 — Александер-Арнольд 35, Нордтвейт 74 (авт).



"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Бичакчич (Нордтвейт 52), Рупп (Амири 53), Фогт, Гнабри (Ут 71), Демирбай, Цубер, Крамарич, Вагнер.



"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане (Груич 89), Фирмино (Соланке 84).



Предупреждения: Бичакчич, Хюбнер — Александер-Арнольд, Джан.