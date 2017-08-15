"Эвертон" согласовал стоимость Сигурдссона
После нескольких недель переговоров "Эвертон", наконец, согласовал стоимостью полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона в размере 45 миллионов фунтов.
Этим летом "ириски" сделали несколько предложений по Сигурдссону, начав торги с суммы в 27 млн. фунтов. Однако валлийский клуб стоял на своем и отказывался снижать установленную цену в 50 млн. фунтов.
И все-таки приближение трансферного дедлайна, необходимость искать свое усиление и желание Гульфи отправиться на "Гудисон Парк" заставили "лебедей" смягчить позицию и "скинуть" несколько миллионов.
Как сообщает Sky Sports, 27-летний исландец уже отправился в Южный Уэльс, где в среду пройдет медицинское обследование и обсудит заключительные детали личного контракта. Дебютировать за "Эвертон" Сигурдссон сможет в следующий понедельник против "Манчестер Сити".
15.08.2017 22:35
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Матип мда. Купите ван Дейка уже
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занервничали, хотя вообще всю игру уже убили. теперь интрига
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типичный Ливер
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джаг вийналдум играйте птдоры
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Играйте до конца клоуны).
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кекнул с обороны )))000
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Гандон ловрен. Все таки привез задержавшись в искусственном офсайде
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а вот и обещанная, гарантированная куета
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лел, пустили, ну что за топ защита
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Трент затупил, его гол
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хули все стояли и смотрели, даже миньоле
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Классика)
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немцы наиграли на гол
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руками машут молодцы)
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пиздец. трент даун
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Дебилы блять
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Бл 2:1
Ипаный Матип лох
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прокекаю в голос, есть солянка забьет
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хоть на соланке посмотрим, пусть парень решанет
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Миньолет странный педор. через матч феерия или fail
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