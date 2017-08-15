"Эвертон" согласовал стоимость Сигурдссона

Гульфи Сигурдссон После нескольких недель переговоров "Эвертон", наконец, согласовал стоимостью полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона в размере 45 миллионов фунтов.

Этим летом "ириски" сделали несколько предложений по Сигурдссону, начав торги с суммы в 27 млн. фунтов. Однако валлийский клуб стоял на своем и отказывался снижать установленную цену в 50 млн. фунтов.

И все-таки приближение трансферного дедлайна, необходимость искать свое усиление и желание Гульфи отправиться на "Гудисон Парк" заставили "лебедей" смягчить позицию и "скинуть" несколько миллионов.

Как сообщает Sky Sports, 27-летний исландец уже отправился в Южный Уэльс, где в среду пройдет медицинское обследование и обсудит заключительные детали личного контракта. Дебютировать за "Эвертон" Сигурдссон сможет в следующий понедельник против "Манчестер Сити".


Метки Сигурдссон, Суонси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 22:35

Количество просмотров Просмотров: 1744

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Последние комментарии:




  1. osprey 15.08.2017 23:35 # osprey
    Матип мда. Купите ван Дейка уже

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  2. liverfun 15.08.2017 23:35 # liverfun
    занервничали, хотя вообще всю игру уже убили. теперь интрига

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  3. spartan 15.08.2017 23:33 # spartan
    типичный Ливер

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  4. chr1s8rown 15.08.2017 23:32 # chr1s8rown
    джаг вийналдум играйте птдоры

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  5. skychnie-oboi 15.08.2017 23:32 # skychnie-oboi
    Играйте до конца клоуны).

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  6. hamann20 15.08.2017 23:32 # hamann20
    кекнул с обороны )))000

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  7. gerrard08 15.08.2017 23:32 # gerrard08
    Гандон ловрен. Все таки привез задержавшись в искусственном офсайде

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  8. contrario 15.08.2017 23:32 # contrario
    а вот и обещанная, гарантированная куета

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  9. tvinkovod 15.08.2017 23:32 # tvinkovod
    лел, пустили, ну что за топ защита

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  10. bratella 15.08.2017 23:32 # bratella
    Трент затупил, его гол

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  11. liverfun 15.08.2017 23:32 # liverfun
    хули все стояли и смотрели, даже миньоле

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  12. mcferson-42 15.08.2017 23:32 # mcferson-42
    Классика)

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  13. farot 15.08.2017 23:31 # farot
    немцы наиграли на гол

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  14. rap-woiska 15.08.2017 23:31 # rap-woiska
    руками машут молодцы)

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  15. liverfun 15.08.2017 23:31 # liverfun
    пиздец. трент даун

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  16. sausage 15.08.2017 23:31 # sausage
    Дебилы блять

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  17. osprey 15.08.2017 23:30 # osprey
    Бл 2:1
    Ипаный Матип лох

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  18. farot 15.08.2017 23:28 # farot
    прокекаю в голос, есть солянка забьет

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  19. liverfun 15.08.2017 23:28 # liverfun
    хоть на соланке посмотрим, пусть парень решанет

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  20. spartan 15.08.2017 23:26 # spartan
    Миньолет странный педор. через матч феерия или fail

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