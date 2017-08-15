"Эвертон" согласовал стоимость Сигурдссона

После нескольких недель переговоров "Эвертон", наконец, согласовал стоимостью полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона в размере 45 миллионов фунтов.

Этим летом "ириски" сделали несколько предложений по Сигурдссону, начав торги с суммы в 27 млн. фунтов. Однако валлийский клуб стоял на своем и отказывался снижать установленную цену в 50 млн. фунтов.



И все-таки приближение трансферного дедлайна, необходимость искать свое усиление и желание Гульфи отправиться на "Гудисон Парк" заставили "лебедей" смягчить позицию и "скинуть" несколько миллионов.



Как сообщает Sky Sports, 27-летний исландец уже отправился в Южный Уэльс, где в среду пройдет медицинское обследование и обсудит заключительные детали личного контракта. Дебютировать за "Эвертон" Сигурдссон сможет в следующий понедельник против "Манчестер Сити".