Гарет Бэрри сменил "Эвертон" на "Вест Бромвич"

Гарет Бэрри "Вест Бромвич" официально объявил о приобретении полузащитника "Эвертона" Гарета Бэрри. Сумма сделки не разглашается.

36-летний англичанин не принял участия в матче "ирисок" против "Стоука" в первом туре Премьер-Лиги из-за травмы лодыжки, однако это повреждение не помешало Бэрри с успехом пройти медицинское обследование на "Хоторнс".

Гарет решился покинуть "Эвертон" и уступить дорогу молодым после того, как главный тренер Рональд Куман основательно укрепил состав мерсисайдской команды этим летом.

У "дроздов" Бэрри получил однолетний контракт и возможность играть регулярно, ведь здесь ему предстоит заменить бывшего капитана Даррена Флетчера, который, не договорившись о новой сделке, ушел свободным агентом в "Стоук".

"У нас осталась большая дыра, когда мы потеряли Флетча, и Гарет поможет ее заполнить. Он великолепный игрок, и его профессионализм лучше всего отражает тот факт, что "Эвертон" предлагал ему новый контракт на два года. Но он очень хочет играть, и я предвкушаю нашу совместную работу", — сообщил наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис.

Добавим, Бэрри не хватает всего пяти матчей, чтобы покорить достижение Райана Гиггза по количеству сыгранных матчей в Премьер-Лиге (632). Переход в "Вест Бромвич" дает ветерану отличные шансы обновить этот рекорд.


Метки Бэрри, Вест Бромвич, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 22:10

Количество просмотров Просмотров: 498

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 15.08.2017 23:20 # bezviz
    под стать команде костоломов

    (ответить)

  2. gerrard08 15.08.2017 22:47 # gerrard08
    Бенитас, хули в касл его не затащил, ммм?

    (ответить)

  3. chelsealondon 15.08.2017 22:35 # chelsealondon
    Топарь не иначе....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: