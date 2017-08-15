Гарет Бэрри сменил "Эвертон" на "Вест Бромвич"

"Вест Бромвич" официально объявил о приобретении полузащитника "Эвертона" Гарета Бэрри. Сумма сделки не разглашается.

36-летний англичанин не принял участия в матче "ирисок" против "Стоука" в первом туре Премьер-Лиги из-за травмы лодыжки, однако это повреждение не помешало Бэрри с успехом пройти медицинское обследование на "Хоторнс".



Гарет решился покинуть "Эвертон" и уступить дорогу молодым после того, как главный тренер Рональд Куман основательно укрепил состав мерсисайдской команды этим летом.



У "дроздов" Бэрри получил однолетний контракт и возможность играть регулярно, ведь здесь ему предстоит заменить бывшего капитана Даррена Флетчера, который, не договорившись о новой сделке, ушел свободным агентом в "Стоук".



"У нас осталась большая дыра, когда мы потеряли Флетча, и Гарет поможет ее заполнить. Он великолепный игрок, и его профессионализм лучше всего отражает тот факт, что "Эвертон" предлагал ему новый контракт на два года. Но он очень хочет играть, и я предвкушаю нашу совместную работу", — сообщил наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис.



Добавим, Бэрри не хватает всего пяти матчей, чтобы покорить достижение Райана Гиггза по количеству сыгранных матчей в Премьер-Лиге (632). Переход в "Вест Бромвич" дает ветерану отличные шансы обновить этот рекорд.