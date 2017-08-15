"Астон Вилла" заманивает Уилшира в Чемпионшип

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс предпринял амбициозную попытку заполучить полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира.

Ранее летом "вилланы" заручились услугами бывшего капитана "Челси" Джона Терри. Чтобы увеличить свое шансы на возвращение в Премьер-Лигу, теперь Брюс обратился к 25-летнему Уилширу.



В понедельник Джек провел свой первый матч с апреля, сыграв за молодежную команду "Арсенала" со сверстниками из "Дерби Каунти". Оценив готовность Уилшира, теперь "канониры" готовы вступить в переговоры о продаже игрока.



Как сообщает Daily Mirror, Брюс рассчитывает, что жирного контракта и многочисленных бонусов окажется достаточно, чтобы убедить Джека променять Премьер-Лигу на Чемпионшип. Сам Уилшир еще не определился со своим будущим, хотя понимает, что рассчитывать на игровую практику в "Арсенале" ему будет очень тяжело.