Хендерсон сомневается, что уговорит Коутиньо остаться

Джордан Хендерсон и Филиппе Коутиньо Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уже побеседовал со своим партнером Филиппе Коутиньо, но сомневается, что уговорит бразильца остаться в клубе.

Узнав, что "Ливерпуль" отклонил второе предложение "Барселоны", в конце прошлой недели Коутиньо подал запрос на трансфер. Мерсисайдский клуб не удовлетворил просьбу бразильца, который в данный момент восстанавливается от травмы спины.

Перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов с "Хоффенхаймом" эта тема всплыла на пресс-конференции Хендерсона. Капитан "красных" усомнился, что ему удастся повлиять на мнение Филиппе.

"Для Фила сложилась непростая ситуация, и мои слова ему явно не помогут. Мы хотим, чтобы он остался, потому что он играет на высоком уровне".

"Спросите любого в клубе – все хотят, чтобы Фил продолжил играть за "Ливерпуль". Со своей стороны я не думаю, смогу как-то повлиять на ситуацию. У меня уже состоялся разговор с Филом на эту тему", - цитирует Хендерсона Sky Sports.



Метки Коутиньо, Ливерпуль, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 15.08.2017 21:00

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  1. farot 15.08.2017 21:22 # farot
    После разговора с Джи Суарес принял решения остаться и переподписать контракт с лфк.

    После разговора с Хендерсоном Коутиньо подал прошение о трансфере.

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  2. chelseafanmd 15.08.2017 21:17 # chelseafanmd
    легенда красных ссыт играть за такой никчемный клуб

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  3. f345 15.08.2017 21:16 # f345
    Во-первых его конечно не продадут, это просто факт, вне зависимости от чьих угодно желаний и любых денежных сумм, предложенных ЛФК. Во-вторых он правда нужен Барсе?Вот прям в основу и за огромные деньги? Он же проваливает каждый 3ий свой матч, у него никогда не было действительно выдающейся статистики или хотя бы длительной серии выдающихся матчей. Почему бы Барсе не попытаться вернуть Санчеса того же, который в разы сильнее Коута?Или Азара, Эриксена, де Брюйне? Любой из них куда стабильнее да и класснее бразила. Для нас продажа Коутиньо не будет вообще никакой проблемой-Мане и Салах уже застолбили фланги, в центре Хендерсон, Джан. А АПЗ может сыграть и Фирмино и Лаллана и Вейналдум на одинаково высочайшем уровне. В субботу Коута (и Лалланы) не было на поле и атака выглядела блестяще.С атакующей линией и пз у нас нет проблем, в защиите бы научиться понадежней действовать.

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  4. electric 15.08.2017 21:16 # electric
    ой да иди ты нахоой хуйдерсон. ч м о

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  5. gerrard08 15.08.2017 21:04 # gerrard08
    Да куда он блеат денется? Ситуация полностью на стороне лфк, после закрытия окна, через неделю приползет с извинениями. Играть в косту у него духа не хватит, тем более в предверии чм.

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  6. kos9k 15.08.2017 21:03 # kos9k
    Слить его за 130-160 лямов будет успехом, он и половины не стоит)

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