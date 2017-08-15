Хендерсон сомневается, что уговорит Коутиньо остаться

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уже побеседовал со своим партнером Филиппе Коутиньо, но сомневается, что уговорит бразильца остаться в клубе.

Узнав, что "Ливерпуль" отклонил второе предложение "Барселоны", в конце прошлой недели Коутиньо подал запрос на трансфер. Мерсисайдский клуб не удовлетворил просьбу бразильца, который в данный момент восстанавливается от травмы спины.



Перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов с "Хоффенхаймом" эта тема всплыла на пресс-конференции Хендерсона. Капитан "красных" усомнился, что ему удастся повлиять на мнение Филиппе.



"Для Фила сложилась непростая ситуация, и мои слова ему явно не помогут. Мы хотим, чтобы он остался, потому что он играет на высоком уровне".



"Спросите любого в клубе – все хотят, чтобы Фил продолжил играть за "Ливерпуль". Со своей стороны я не думаю, смогу как-то повлиять на ситуацию. У меня уже состоялся разговор с Филом на эту тему", - цитирует Хендерсона Sky Sports.