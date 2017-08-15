"Челси" нацелился на Седрика Соареша

Седрик Соареш Лихорадочные попытки "Челси" найти усиление в остатке трансферного окна привели чемпионов Премьер-Лиги к защитнику "Саутгемптона" Седрику Соарешу.

По информации The Telegraph, "синие" достаточно давно следят за 25-летним игроком сборной Португалии и теперь, наконец, созрели для того, чтобы выдвинуть свое предложение.

Седрик способен сыграть как правого защитника, так и правого вингбека, что очень пригодилось бы главному тренеру "Челси" Антонио Конте, который давно нуждается в достойном конкуренте для Виктора Мосеса.

Соареш видится гораздо более доступной альтернативой своему одноклубнику Виргилу Ван Дейку, и 15 миллионов фунтов — это предельная сумма, которую готовы заплатить "синие" "Саутгемптону" в качестве компенсации.

Добавим, что сами "святые" приобрели Седрика у "Спортинга" в 2015 году за 4.7 млн. фунтов. На "Сент Мэри" Соареш утвердился в качестве основного игрока, а прошлым летом помог сборной своей страны выиграть Евро-2016.


Метки Саутгемптон, Соареш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 20:00

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  1. sexan 15.08.2017 20:21 # sexan
    Паника, паника.

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  2. blackdreamer 15.08.2017 20:19 # blackdreamer
    челси сейчас рады даже не мытому хую

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  3. budun 15.08.2017 20:17 # budun
    Норм.

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  4. sawbones 15.08.2017 20:12 # sawbones
    Бля счас начнётся: ”топарь, брать однозначно, отличный вариант, Чемпион Европы, к тому же не дорого”.

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  5. hammersmith 15.08.2017 20:03 # hammersmith
    всё бы ничего, но челси - пидорыПользователь получил предупреждение

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  6. chelsea-69 15.08.2017 20:01 # chelsea-69
    Заверните

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