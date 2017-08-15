"Челси" нацелился на Седрика Соареша

Лихорадочные попытки "Челси" найти усиление в остатке трансферного окна привели чемпионов Премьер-Лиги к защитнику "Саутгемптона" Седрику Соарешу.

По информации The Telegraph, "синие" достаточно давно следят за 25-летним игроком сборной Португалии и теперь, наконец, созрели для того, чтобы выдвинуть свое предложение.



Седрик способен сыграть как правого защитника, так и правого вингбека, что очень пригодилось бы главному тренеру "Челси" Антонио Конте, который давно нуждается в достойном конкуренте для Виктора Мосеса.



Соареш видится гораздо более доступной альтернативой своему одноклубнику Виргилу Ван Дейку, и 15 миллионов фунтов — это предельная сумма, которую готовы заплатить "синие" "Саутгемптону" в качестве компенсации.



Добавим, что сами "святые" приобрели Седрика у "Спортинга" в 2015 году за 4.7 млн. фунтов. На "Сент Мэри" Соареш утвердился в качестве основного игрока, а прошлым летом помог сборной своей страны выиграть Евро-2016.