Клопп недоволен тем, что Джан не продлевает контракт
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что полузащитник Эмре Джан подпишет новый контракт и останется в мерсисайдском клубе.
Как известно, действующий контракт 23-летнего Джана истекает уже через 12 месяцев. Клопп признал, что Ливерпуль может потерять Эмре следующим летом совершенно бесплатно, но надеется, что этого не произойдет.
"Ситуация выглядит не слишком здорово, я предпочел бы, чтобы он уже продлил контракт. В то же время я не теряю оптимизм и надеюсь, что мы придем к верному решению".
"Мы продолжаем переговоры, но пока ситуация обстоит так, что новый контракт не подписан. Мы должны смириться и по-прежнему работать в этом направлении", - цитирует Клоппа Daily Mirror.
15.08.2017 19:00
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Пусть уходит
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Интерес юве понятен. Но вот сам Джан чем думает? Возраст не тот чтоб полировать банку. Там явно ведь что на банку сядет.
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