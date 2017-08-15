Клопп недоволен тем, что Джан не продлевает контракт

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что полузащитник Эмре Джан подпишет новый контракт и останется в мерсисайдском клубе.

Как известно, действующий контракт 23-летнего Джана истекает уже через 12 месяцев. Клопп признал, что Ливерпуль может потерять Эмре следующим летом совершенно бесплатно, но надеется, что этого не произойдет.



"Ситуация выглядит не слишком здорово, я предпочел бы, чтобы он уже продлил контракт. В то же время я не теряю оптимизм и надеюсь, что мы придем к верному решению".



"Мы продолжаем переговоры, но пока ситуация обстоит так, что новый контракт не подписан. Мы должны смириться и по-прежнему работать в этом направлении", - цитирует Клоппа Daily Mirror.