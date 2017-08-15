Клопп недоволен тем, что Джан не продлевает контракт

Эмре Джан и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что полузащитник Эмре Джан подпишет новый контракт и останется в мерсисайдском клубе.

Как известно, действующий контракт 23-летнего Джана истекает уже через 12 месяцев. Клопп признал, что Ливерпуль может потерять Эмре следующим летом совершенно бесплатно, но надеется, что этого не произойдет.

"Ситуация выглядит не слишком здорово, я предпочел бы, чтобы он уже продлил контракт. В то же время я не теряю оптимизм и надеюсь, что мы придем к верному решению".

"Мы продолжаем переговоры, но пока ситуация обстоит так, что новый контракт не подписан. Мы должны смириться и по-прежнему работать в этом направлении", - цитирует Клоппа Daily Mirror.



Метки Клопп, Клопп, контракты, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 15.08.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1055

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. girasimus 15.08.2017 19:58 # girasimus
    Пусть уходит

    (ответить)

  2. rollik707 15.08.2017 19:17 # rollik707
    Интерес юве понятен. Но вот сам Джан чем думает? Возраст не тот чтоб полировать банку. Там явно ведь что на банку сядет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: