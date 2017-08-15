"Челси" возобновил попытки заполучить Алекса Сандро

Алекс Сандро В понедельник "Челси" сделал очередной запрос относительно левого защитника "Ювентуса" Алекса Сандро.

Ранее этим летом "синие" на протяжении нескольких недель обсуждали переход Сандро, однако после расставания с Леонардо Бонуччи "Ювентус" наотрез отказался отпускать еще и Алекса.

Несмотря на занятую "Ювентусом" позицию, накануне "Челси" вновь обратился насчет 26-летнего бразильца. Как сообщает Evening Standard, на "Стэмфорд Бридж" надеются, что Сандро, до сих пор не согласившийся на новый контракт с чемпионами Серии А, поспособствует переговорам, подав прошение о трансфере.

Кроме того, провальный старт в Премьер-Лиге, заставил "синих" активизироваться еще на нескольких фронтах. "Челси" продвигается в переговорах о приобретении Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала", а также обдумывает новое предложение по Данни Дринкуотеру из "Лестера".

Наконец, "Челси" сохраняет интерес к центральному защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку и вингбекам Жоау Канселу из "Валенсии" с Сержем Орье из ПСЖ.


Метки Сандро, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 15.08.2017 18:41 # januzaj00
    Алонсо, кстати, норм. Будет зашкваром для пинсов. А хотя мне в общем-то пох

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  2. cfc-chelsea-cfc 15.08.2017 18:39 # cfc-chelsea-cfc
    Короче покупаем значит
    Алекса Сандро
    Алекса Окслейд-Чемберлена
    Данни Дринкуотера
    Виргил Ван Дейка
    Жоау Канселу
    и Серж Орье

    и все счастливы!

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  3. role-playin 15.08.2017 18:20 # role-playin
    Ну если выбирать между парой бесполезных середняков АОЧ+Дринкватер или одним топарем, то уж лучше Сандро за 70.

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  4. pauk 15.08.2017 18:18 # pauk
    Запрос в гугле

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  5. shirokov15 15.08.2017 18:16 # shirokov15
    Если Челси хочет конкурировать в этой лиге двух команд (Челси и Сити), нужно закрывать глаза на ценники и подписывать топовых игроков, коим и является Алекс.

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  6. ganinilyha 15.08.2017 18:13 # ganinilyha
    Алонсо же гений

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  7. chelsealondon 15.08.2017 18:06 # chelsealondon
    Топари потихоньку подъезжают...

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  8. largo-winch 15.08.2017 18:01 # largo-winch
    По информации Mirror, владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович перевел на клубный счет 120 миллионов фунтов стерлингов на покупку сразу трех футболистов.

    Сообщается, что до конца недели лондонский "Челси" может закрыть сразу три трансферных вопроса. Клуб планирует приобрести для Антонио Конте Алекса Окслейда-Чемберлена, Вирджила Ван Дейка и Дэнни Дринкуотера.

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  9. farot 15.08.2017 18:00 # farot
    конечно будет зашкваром 70 за заща отвалить, каким бы крутым он ни был

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