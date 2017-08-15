"Челси" возобновил попытки заполучить Алекса Сандро

В понедельник "Челси" сделал очередной запрос относительно левого защитника "Ювентуса" Алекса Сандро.

Ранее этим летом "синие" на протяжении нескольких недель обсуждали переход Сандро, однако после расставания с Леонардо Бонуччи "Ювентус" наотрез отказался отпускать еще и Алекса.



Несмотря на занятую "Ювентусом" позицию, накануне "Челси" вновь обратился насчет 26-летнего бразильца. Как сообщает Evening Standard, на "Стэмфорд Бридж" надеются, что Сандро, до сих пор не согласившийся на новый контракт с чемпионами Серии А, поспособствует переговорам, подав прошение о трансфере.



Кроме того, провальный старт в Премьер-Лиге, заставил "синих" активизироваться еще на нескольких фронтах. "Челси" продвигается в переговорах о приобретении Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала", а также обдумывает новое предложение по Данни Дринкуотеру из "Лестера".



Наконец, "Челси" сохраняет интерес к центральному защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку и вингбекам Жоау Канселу из "Валенсии" с Сержем Орье из ПСЖ.